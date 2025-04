11 z 16

Holly Webb, Gwiazda. Piosenka Bethany, cena ok. 20 zł

W notce od wydawnictwa Wilga czytamy:

- Bethany ukrywa przed swoimi przyjaciółkami (i wszystkimi innymi) pewien sekret: do szkoły gwiazd uczęszcza tylko dzięki stypendium – jej mamy z pewnością nie byłoby stać na płacenie czesnego. Przez to dziewczynka jest pod ogromną presją – musi dobrze się uczyć. Nie przychodzi jej to łatwo, ponieważ długie dojazdy z i do szkoły uniemożliwiają dziewczynce porządne przygotowania do zajęć. Bethany jest zmęczona, rozkojarzona i coraz bardziej sfrustrowana. Czy dziewczynka będzie w stanie zaśpiewać na tyle dobrze, by wystąpić w charytatywnym przedstawieniu u boku swojej idolki? Seria Gwiazda opowiada o dzieciach, które dostały się do prestiżowej szkoły artystycznej. Każda książka skupia się na jednej bohaterce i życiu szkoły.