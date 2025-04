Po pierwszym tygodniu powrotu do stacjonarnej nauki w wielu szkołach panuje chaos, a nauczyciele próbują wyrównać poziom uczniów, zadając dużo prac domowych, planując sprawdziany. Rodzice rozkładają ręce - to oni spędzają z dziećmi wiele godzin nad lekcjami.

Na Facebooku oddolnej inicjatywy o nazwie „Budząca się szkoła” pojawił się post z zawartymi fragmentami żalących się na obecną sytuację w szkołach rodziców. W niektórych placówkach bowiem świat stanął na głowie - zadaje się tyle ćwiczeń i prac domowych, że dzieci spędzają wiele godzin nad ich realizacją.

Planowanych jest wiele sprawdzianów i klasówek „diagnozujących”, czyli oceniających poziom wiedzy. Trochę wygląda to tak, jakby szkoły chciały nadrobić materiał, a nauczyciele spieszą się z kartkówkami przed zamknięciem szkół - byle mieć jakiekolwiek oceny w dzienniku, bo przecież nie wiadomo, czy lada dzień szkoła nie zostanie zamknięta.

Sygnały od sfrustrowanych rodziców docierają do fundacji i organizacji pozarządowych, w tym do wspierającej rodziny Fundacji Budząca się Szkoła.

Klasa VI. We wtorek odpytani z tabliczki mnożenia. Dziś sprawdzian z mitologii przerabianej w kwietniu w czasie pandemii. Klasa V - wczoraj kartkówka z matematyki, w przyszłym tygodniu sprawdziany z polskiego i matematyki... Klasa VII – U nas też sprawdziany, klasówki, kartkówki. Jest sobotni wieczór, a moje dziecko uczy się już 8 godzin. Powiedziałam, że tak być nie może, że powinna odpocząć, a w odpowiedzi usłyszałam, że w przyszłym tygodniu ma 3 duże sprawdziany z 6 klasy, więc jutro też przez cały dzień będzie się uczyć. Przecież to jest szaleństwo. Tak nie można!!! I do tego moje dziecko zabroniło mi rozmawiać o tym w szkole. Chcesz mi jeszcze bardziej utrudnić życie? Przecież to nikogo nie interesuje, ile my siedzimy nad lekcjami

- czytamy na facebooku fundacji.