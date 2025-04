Program Dobry start powstał, aby ułatwić rodzicom zakup dla dzieci wyprawki szkolnej. Kto może z niego skorzystać?

Dobry Start to jednorazowe świadczenie wypłacane przez ZUS. Przysługuje na każde dziecko, które rozpoczyna nowy rok szkolny. Program obejmuje uczniów, którzy uczą się w takiej placówce, jak:

szkoła podstawowa,

szkoła ponadpodstawowa (obejmuje klasy dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzone w szkole ponadpodstawowej),

szkoła artystyczna, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki,

młodzieżowy ośrodek socjoterapii,

młodzieżowy ośrodek wychowawczy,

specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy,

specjalny ośrodek wychowawczy,

ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

300 plus przysługuje ono na dzieci do ukończenia przez nie 20 roku życia lub 24 roku życia, jeśli dziecko ma orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności bądź potrzebuje kształcenia specjalnego. Z programu nie mogą skorzystać dzieci w przedszkolu bądź rozpoczynający zerówkę oraz studenci.

Wysokość świadczenia wynosi 300 zł i jest ono wypłacane niezależnie od dochodu rodziców.

Wniosek może złożyć rodzic (lub jeśli dziecko jest pod opieka naprzemienną rodziców, każdy z nich może złożyć wniosek i dostać 150 zł), opiekun faktyczny dziecka, opiekun prawny dziecka, a także osoby odpowiedzialne za dzieci przebywające w pieczy zastępczej.

Do wniosku musisz przygotować dane swoje i dzieci, na które składasz wniosek, m.in. numery PESEL, adresy szkół, do których będą uczęszczać dzieci oraz numer rachunku, na który mają zostać przelane pieniądze.

Wniosek należy złożyć do ZUS. Można to zrobić wyłącznie elektronicznie w terminie od 1 lipca do 30 listopada.

