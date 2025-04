W najbliższym roku szkolnym uczniowie czwartych klas nie otrzymają laptopów.

Reklama

Spis treści:

W roku szkolnym 2023/2024 uczniowie klas czwartych otrzymali laptopy, natomiast nauczyciele szkół podstawowych bony na zakup laptopa. Czy w tym roku również będą laptopy dla czwartoklasistów?

Na początku lutego minister edukacji zapowiedziała, że niestety program nie będzie kontynuowany. Oznacza to, że w najbliższym roku szkolnym uczniowie klas czwartych nie otrzymają laptopów.

Okazuje się, że Ministerstwo Cyfryzacji błędnie oszacowało liczbę potrzebnych laptopów. Jak przekazał redakcji tvn24.pl Marek Gieorgica, pełniący rolę dyrektora biura komunikacji w Ministerstwie Cyfryzacji, w magazynie jest jeszcze 15 tys. urządzeń, które miały trafić do szkół.

Niedoszacowanie wynikało z zasad projektu, w których uczeń mógł posiadać tylko jednego laptopa sfinansowanego ze środków publicznych. Co więcej, otrzymanie sprzętu było dobrowolne – rodzic mógł zdecydować, czy jego dziecko potrzebuje tego sprzętu.

Program nie określał jednak, co się stanie, jeśli sprzęt wróci do magazynu. Co zatem rząd zrobi z tymi laptopami?

Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało nowy projekt o nazwie Cyfrowy uczeń. Niewykorzystane laptopy mają trafić do szkół, ale ich dystrybucja odbędzie się w formie konkursów. Szczegóły zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Cyfryzacji.

Rząd twierdzi, że niewykorzystane laptopy nadal nadają się do użytku i mogą ułatwić uczniom dostęp do technologii. Proces legislacyjny nowego programu ma się zakończyć w czwartym kwartale 2024 roku, a program miałby ruszyć w 2025 roku.

Czytaj także:

Państwo dopłaci ci do laptopa lub tabletu. Ale są 2 warunki

Na co kobiety zwracają uwagę przy zakupie laptopa? Badanie Polki.pl i ASUS

Jakie cechy powinien posiadać laptop idealny do nauki i pracy?