Szczepionka na koronawirusa to temat, który od początku pandemii jest na ustach wszystkich. Zdaniem ekspertów dopiero skuteczny specyfik będzie w stanie opanować dramatyczną sytuację na świecie i pozwolić nam wrócić do względnej normalności.

Nad wynalezieniem szczepionki pracują dziesiątki zespołów badawczych w większości krajów. Najbardziej zaawansowane testy trwają w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii. Tam istnieją już specyfiki, które lada moment trafią do rejestracji. Jak ustaliła agencja prasowa Reuters, znana jest już cena szczepionki przygotowywanej w USA.

Ile będzie kosztować szczepionka na. koronawirusa?



Szczepionka jednego z amerykańskich koncernów przeszła już pierwsze testy na ludziach pozytywnie i jeżeli dalsze badania potwierdzą skuteczność i bezpieczeństwo specyfiku, zacznie być produkowana na masową skalę. Rząd USA zamówił już 100 mln szczepionek.

Reuters ustalił, że szczepionka będzie kosztowała ok. 39 dolarów, czyli ok. 150 zł za dwie dawki szczepionki. Jest to jednak kwota nieoficjalna, więc może okazać się, że szczepionka będzie tańsza lub droższa. Wiadomo jednak, że każda osoba będzie musiała przyjąć dwie dawki, by być chronioną przed koronawirusem.

Czy szczepionka na koronawirusa będzie obowiązkowa?

Ministerstwo Zdrowia nie ustaliło jeszcze, czy szczepionka będzie dla Polaków obowiązkowa, jednak rząd skłania się bardziej ku temu, by każdy obywatel sam zadecydował, czy chce przyjąć specyfik. Minister Szumowski przekonuje również, że szczepionka prawdopodobnie będzie częściowo refundowana. Jeśli nie dla wszystkich, to dla wybranych grup społecznych, np. osób starszych i przewlekle chorych, którzy należą do grup wysokiego ryzyka.

