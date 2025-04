W wielu krajach epidemia koronawirusa zaczyna słabnąć, więc życie wraca do pozornej normalności. Regiony turystyczne usiłują nadrobić straty finansowe i przyjmują setki zagranicznych turystów. Tak jest również w słynącym z imprez Magaluf na hiszpańskiej Majorce. Przyjezdni bawią się tam do utraty tchu zapominając, że w kraju wciąż obowiązuje ścisły reżim sanitarny. Mieszkańcy kraju są przerażeni. Chcą znów zamknąć granice bo boją się, że koszmar epidemii wybuchnie na nowo.

Hiszpanie przerażeni zachowaniem turystów z Europy

Hiszpania otworzyła swoje granice dla turystów z UE i Wielkiej Brytanii w połowie czerwca. Jednak ich zachowanie wzbudza ogromne obawy przed powrotem stanu epidemiologicznego sprzed kilku miesięcy. W sieci pojawiło się nagranie pijanych Brytyjczyków w Magaluf, którzy tańczą na ulicach i nie przestrzegają żadnego z nakazów sanitarnych. Hiszpanie nie przebierają w słowach i jasno zgłaszają sprzeciw.

Magaluf. Mallorca. Algo no hacemos bien cuando dejamos que los turistas se comporten así sin mascarilla en plena pandemia. pic.twitter.com/znI6yfnImR

— Joan Guirado (@joanguirado) July 11, 2020

- Część Hiszpanii w zamknięciu, osoby starsze zamknięte w domach opieki, wszyscy noszą maski na ulicy, ale w Magaluf antyspołeczni i nieodpowiedzialni Brytyjczycy robią, co chcą. Wstyd.- W tym celu granice są otwarte? Żeby pijacy mogli zaprzepaścić wszystko, co próbowaliśmy osiągnąć przez ostatnie tygodnie? - Zamknijcie granice! Widać, że zezwolenie na wjazd do Hiszpanii było błędem. Zaraz znów będziemy mieć koszmar taki, jak w marcu - można przeczytać w komentarzach Hiszpanów w mediach społecznościowych

Jak wygląda reżim sanitarny w Hiszpanii?

Zgodnie z aktualnymi ustaleniami hiszpańskiego rządu, w kraju obowiązuje noszenie maseczek na twarzy we wszystkich miejscach publicznych, z wyjątkiem plaży. Dotyczy to więc również ulic i parków. Ograniczone są również spotkania w przestrzeni prywatnej i publicznej do 70 osób na zewnątrz i 30 osób w pomieszczeniu. Za złamanie tych zasad grozi kara grzywny.

W Hiszpanii odnotowano 258 tys. zakażeń koronawirusem, zmarło 28,5 tys. pacjentów. Władze nie zamierzają ryzykować skoku zachorowań i nie planują dalszego luzowania obostrzeń.

