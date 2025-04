Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało nowe rozporządzenie. Od roku szkolnego 2020/2021 wielu uczniów pierwszych klas liceum i technikum będzie uczyć się nowego przedmiotu. To łacina i kultura antyczna.

Nowy przedmiot szkolny od września 2020 roku

Do tej pory języka łacińskiego i kultury antycznej uczyli się tylko ci, którzy wybrali profil klasy, gdzie przedmiot znajdował się w rozszerzeniu.

Od 1 września 2020 roku wejdzie on jednak do podstawy programowej i będzie przedmiotem do wyboru, zaraz obok plastyki, filozofii i muzyki. O tym, który z nich będzie realizowany w konkretnej szkole, zadecyduje dyrektor placówki.

Jak czytamy w rozporządzeniu:

Rolą przedmiotu język łaciński i kultura antyczna realizowanego w zakresie podstawowym jest wyposażenie uczniów w umiejętność czytania pod kierunkiem nauczyciela prostych tekstów łacińskich.

Łacina i kultura antyczna do pierwszych klas

Na naukę przedmiotu przewidziano jedną godzinę lekcyjną. Część językowa będzie prowadzona na poziomie podstawowym - uczniowie będą uczyć się m.in. podstaw gramatyki i czytać nieskomplikowane oryginalne teksty łacińskie pochodzące z różnych epok.

Głównym założeniem kształcenia klasycznego realizowanego w ramach przedmiotu jest pogłębienie humanistycznej formacji ucznia i przygotowanie go do podjęcia studiów na kierunkach językowych, kulturowych i społecznych.

Do wymagań ogólnych będzie należeć m.in:

podstawowa znajomość wybranych, ważnych zjawisk z zakresu antycznej historii, filozofii, prawa, mitologii, religii, literatury, sztuki i architektury oraz tradycji antyku w kulturze europejskiej i polskiej,

znajomość podstaw języka łacińskiego pozwalająca czytać pod kierunkiem nauczyciela nieskomplikowane, różnorodne formalnie i pochodzące z różnych epok oryginalne teksty łacińskie,

znajomość podstawowych faktów dotyczących twórczości wybranych, ważnych autorów piszących po łacinie od starożytności do czasów nowożytnych,

rozumienie dziedzictwa antyku grecko-rzymskiego jako ideowego i materialnego fundamentu cywilizacji zachodniej i kultury polskiej,

świadomość długiego trwania wartości zrodzonych na podłożu kultur greckiej i rzymskiej, wzbogaconych przez pierwiastek judeochrześcijański.

Celem zajęć jest pokazanie uczniom oddziaływania języka łacińskiego oraz kultury grecko-rzymskiego antyku na języki i kulturę europejską wieków późniejszych.

Urzędnicy uzasadniają wprowadzenie języka łacińskiego i kultury antycznej do podstawy programowej tym, że łacina jest językiem, którym elity posługiwały się przez stulecia, a którego odczytanie wymaga specyficznych kompetencji.

Źródło Dziennik Ustaw.

