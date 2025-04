W czasie pandemii koronawirusa na całym świecie wykonuje się setki tysięcy testów dziennie, które mają potwierdzić obecność SARS-CoV-2 w organizmie. Sprawdzenie pod tym kątem jednej osoby, to koszt ok. 400-500 zł, a najbardziej wiarygodne badanie wykonuje się tylko w szpitalu. Nic dziwnego, że oszuści zwęszyli okazję, by żerować na strachu i zaproponować ludziom tańsze rozwiązanie.

Tanie testy na koronawirusa w sieci

W internecie pojawiły się oferty sprzedaży domowych testów na koronawirusa. Ich ceny wydają się niezwykle korzystne, bo można kupić je już za 140-180 zł. Mają stanowić konkurencję dla badań medycznych i dawać równie dobre rezultaty. Niestety, jak donosi „WP Tech”, jest to tylko próba wyłudzenia pieniędzy przez oszustów.

Tanie i domowe testy na obecność SARS-CoV-2 nie dają bowiem wiarygodnych wyników. Bazują tylko na ilości przeciwciał w organizmie, a nie na obecności DNA wirusa. Lekarze od dawna informują, że wiele osób, które przeszły chorobę, w dalszym ciągu nie wytworzyło przeciwciał na koronawirusa. Stąd też test może przekłamywać rzeczywistość.

Profesjonalne testy na obecność koronawirusa SARS-CoV-2, przeprowadzane w atestowanych laboratoriach za pomocą metody RT PCR, badają obecność kodu genetycznego wirusa w materiale biologicznym (np. wymazie z nosa). Testy, których reklamy można znaleźć m.in. na Facebooku, badają natomiast obecność przeciwciał IgG i IgM we krwi - informuje serwis „WP Tech”

Co zrobić, jeśli podejrzewamy u siebie koronawirusa?

Jeśli przejawiamy objawy typowe dla COVID-19, takie jak gorączka, suchy kaszel i ogólne osłabienie, w pierwszej kolejności powinniśmy telefonicznie zgłosić się do stacji sanitarno-epidemiologicznej. Tam otrzymamy dalsze instrukcje, jak postępować.

Nie zgłaszajmy się szpitala, jeśli nasz stan jest w miarę stabilny, a objawy nie są zbyt nasilone. Dzięki temu unikniemy rozprzestrzeniania się wirusa wśród innych osób. Najbezpieczniej jest zastosować zapobiegawczą kwarantannę i pozostać w kontakcie ze służbami medycznymi.

