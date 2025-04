W maju w sklepach Rossmann można kupić akcesoria łazienkowe stylizowane na wzór terrazzo (lastryko). W jednej. sieci drogerii znalazłyśmy kubek, który na żywo prezentuje się lepiej, niż na zdjęciu i kosztuje jedyne 9,99 zł.

Kubek we wzór terrazzo w Rossmannie

Motywu lastryko nie trzeba przedstawiać: charakterystyczne błyszczące, perłowe czy matowe elementy zatopione w żywicy są dobrze znane. Pojawiały się na schodach, w łazienkach i korytarzach. Powrócił teraz do łask i pojawia się na akcesoriach, tekstyliach czy np. wazonach i tacach i aktualnie to jeden z najważniejszych trendów w aranżacji wnętrz w 2021 roku.

W Rossmannie pojawiła się skromna kolekcja produktów do łazienki z tym motywem: dozownik do mydła oraz kubek na szczotki z tym motywem w odcieniach beżu, szarości, perły i brązów. Możesz kupić je teraz na promocji.

Cena dozownika do mydła nie jest podana na stronie sklepu i nic dziwnego - ten produkt wyprzedał się w mgnieniu oka. Jeśli jednak marzy ci się dodatek we wzór terrazzo, polecamy zajrzeć do pobliskiego Rossmanna - jest całkiem spore prawdopodobieństwo, że wciąż od kilku tygodni po premierze, znajdziesz kubek na szczotki do zębów w cenie 9,99 zł, przeceniony z 19,99 zł.

fot. Kubek lastryko w Rossmannie/Archiwum prywatne

Pamiętaj, że wzór terrazzo lubi towarzystwo gładkich powierzchni i modnych kolorów 2021. Jeśli decydujesz się na taki akcent w postaci kubka, zapomnij o np. komodzie we wzór terrazzo.

