W każdym salonie w czasach PRL musiał pojawić się dywan. Obiektem pożądania były te tureckie, bardzo wzorzyste, najczęściej w czerwonej, zielonej, niebieskiej albo beżowej tonacji.

Teraz dywany, a także dodatki i meble, rodem z czasów PRL wracają do łask (zobacz metamorfozę starej komody po dziadkach). Jeśli nie masz smykałki do wyszukiwania perełek, możesz upolować je na pchlim targu lub aukcjach internetowych. Możesz również wybrać się do sklepu - w najnowszych kolekcjach wnętrzarskich marek pełno jest odniesień do stylu lat 70. i 80.

W nowoczesnym wnętrzu

Dywan w klimacie PRL doskonale potrafi obronić się w nowoczesnym wnętrzu pod warunkiem, że kolorystycznie pasuje do całości.

Beżowa sofa, czarny metalowy stolik, złota lampa i kilka obrazków na ścianie. To świetnie komponuje się z dywanem utrzymanym w bielach i szarościach. Do klimatu PRL nawiązuje również biało-drewniana szafka na nóżkach.

fot. Dywan PRL w nowoczesnym wnętrzu/Adobe Stock, Photographee.eu

W klasycznym stylu

Dywany rodem z PRL świetnie współgrają ze stylem klasycznym - drewnianymi meblami z ozdobnymi uchwytami, wyściełanymi wzorzystą tapicerką fotelami i sofami i bogato zdobionymi sztukateriami. Dodają wnętrzom przytulności, dlatego doskonale będą wyglądały również w salonach w stylu hampton.

fot. Dywan PRL w klasycznym wnętrzu/Adobe Stock, artjafara

We wnętrzach pełnych przepychu

Parkiet, złote ramy obrazów i skórzane albo welurowe meble to dobre towarzystwo dla wzorzystego dywanu. Aby efekt nie był zbyt groteskowy i „przeładowany”, całość staraj się zrównoważyć prostymi dodatkami. Kluczową rolę w tym pomieszczeniu odgrywa niebieski, dosyć nowoczesny fotel o prostym fasonie.

fot. Dywan PRL w bogato zdobionym wnętrzu/Adobe Stock, AdrieDee

W industrialnym salonie

Dywan w klimacie PRL z powodzeniem możesz wykorzystać w industrialnych wnętrzach. Skórzana kanapa na drewnianych nogach i stolik z surowych desek równoważą bardzo strojny wzór dywanu.

fot. Dywan PRL w industrialnym wnętrzu/Adobe Stock, Hugo

Mocny akcent wśród bieli

Na koniec niemal w całości biało urządzone wnętrze, w którym dywan pełni rolę kolorystycznego akcentu. Barwy, które na nim się pojawiają, zostały wykorzystane w dodatkach i meblach. Czerwień w poduszce, błękit w wazonie czy oliwkowa zieleń w krzesłach, które widzimy w tle.

fot. Dywan PRL w białym wnętrzu/Adobe Stock, Photographee.eu

