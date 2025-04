Modne kolory na sezon wiosna-lato 2021, mimo że nie są zaskakujące, bo raczej typowe dla tej części roku, to zniewalają pomysłowością połączeń z innymi barwami i sposobem ich noszenia.

Modne w tym roku pastele nosimy w dużej mierze jako total look - szczególnie fiolety i błękity. Warto też zaryzykować i postawić na jedno z najmodniejszych duetów tego sezonu - neonowej zieleni i różu.

Spis treści:

Nasz przegląd zaczynamy od najbardziej neutralnego koloru. W sezonie wiosna-lato 2021 modne będą wszystkie odcienie bieli - od tych zimnych, niemal śnieżnych aż do ciepłych, kremowych tonów.

Biel pojawiała się głównie na sukienkach - tych do samej ziemi, powłóczystych z wiskozy lub jedwabiu, tych ażurowych, plecionych dopasowanych do sylwetki, a także nieśmiertelnych szmizjerkach podkreślających talię.

fot. ImaxTree/AgencjaFREE

To jedna z największych nowości tego sezonu - żółty we wszystkich swoich odsłonach. Modny będzie nie tylko ten pastelowy, ale również ten złocisty, nieco bardziej musztardowy, a nawet ten z domieszką chłodnej zieleni.

I choć żółty nie jest najprostszy w stylizacji, to dzięki mnogości odcieni, każda z nas może dopasować go do swojej karnacji i temperamentu.

fot. ImaxTree/AgencjaFREE

Znacie bardziej wdzięczny, uroczy i dziewczęcy kolor od słodkiego różu? Różowa sukienka to must have na wiosnę-lato 2021! W tym sezonie róż zestawiamy z bielą, czernią i złotą biżuterią. Jak szaleć to szaleć!

Komu pasują słodkie kolory? Mogą sobie pozwolić na niego nie tylko blondynki z niebieskimi oczami, ale także szatynki i brunetki - pięknie rozświetla cerę i odmładza lepiej, niż niejeden krem. Nie jesteś przekonana do tego odcienia? Postaw na różową torebkę albo szpilki.

fot. ImaxTree/AgencjaFREE

Kolor zarezerwowany dla pełnych temperamentu kobiet. Oranżowa sukienka albo garnitur w połączeniu z czernią, prezentuje się niezwykle elegancko i zmysłowo, ale to nie jedyne połączenie, które widać było na wybiegach.

Projektanci zestawiali mocny pomarańcz również z innymi, intensywnymi barwami - różem i czerwienią. Opcja tylko dla odważnych!

fot. ImaxTree/AgencjaFREE

Kolejny pastelowy odcień, który opanował światowe stolice mody - na pokazach błękit występował zarówno w zimnej wersji na koronkowych sukienkach (zdjęcie po lewej, Bora Aksu), jak i w cieplejszych tonach (zdjęcie po prawej, Costelloe).

Błękit lubi towarzystwo innych, podobnie nasyconych kolorów oraz szarości i bieli. Królowa lodu latem? W tym sezonie jesteśmy na tak!

fot. ImaxTree/AgencjaFREE

Kolor, który modny był już w jesienno-zimowym sezonie. Jasny fiolet pojawia się przede wszystkim na kombinezonach, sukienkach i garniturach, co jednoznaczenie go definiuje - należy go nosić jako total look, od stóp do głów.

Jasny fiolet dobrze komponuje się z innymi pastelami oraz bielą i szarościami. Świetnie będą wyglądać w nim kobiety o jasnych karnacjach.

fot. ImaxTree/AgencjaFREE

Na koniec coś zupełnie innego od pastelowych kolorów - neony. Najmodniejsze są róż i zieleń, często występujące razem w jednej stylizacji, złagodzone szarością i podbite czernią.

Neonowe są sukienki, marynarki, sweterki, spodnie, a nawet dodatki - buty i torebki. Możesz je nosić jako pojedynczy element garderoby (jak marynarka na zdjęciu poniżej u Balmain), albo zestawić w duecie z innym neonem.

fot. ImaxTree/AgencjaFREE

