Jeśli zależy ci na modnych akcentach w domu, postaw na wzór lastriko, który od roku wiedzie prym na targach wnętrzarskich i coraz częściej spotkasz go na akcesoriach do domu. Tanim kosztem przerób minikomodę IKEA MOPPE.

Drobne elementy o nieregularnych kształtach i w różnych barwach, rozproszone na powierzchni, to właśnie wzór terazzo. Lastryko (in. lastriko) w ciemnoszarej kolorystyce pojawiało się w domach budowanych w latach 80., ale niewiele miało wspólnego z modą, tylko raczej z trwałością. Dosłownie i w przenośni wzór wrócił na salony kilka lat temu i przeżywa prawdziwy boom. Świetnie wygląda np. z wazonem z IKEA za 4 zł czy kolorowymi szklankami z PEPCO.

Zainteresowanie meblami i dodatkami we wzór imitujący lastriko jest tak duże, że postanowiłyśmy pokazać sprytny patent na to, jak przerobić małą komodę przy użyciu papieru. Jeśli nie przemawia do ciebie „pstrokate” lastryko, postaw na mniej intensywne kolory papierów lub przejdź do szałwiowo-złotej metamorfozy minikomody IKEA.

Do wykonania komody we wzór lastryko potrzeba:

minikomoda IKEA MOPPE (w tym przypadku o wymiarach 42x18x32 cm),

papier kolorowy w 4 korespondujących kolorach,

ew. biała farba w sprayu,

rękawiczki ochronne,

klej do dekupażu.

Jak wykonać minikomodę w stylu lastryko

1. Przygotuj potrzebne akcesoria. Mebel oczyść z zabrudzeń i pokryj farbą w sprayu, jeśli chcesz zmienić jej kolor. Pozostaw do wyschnięcia.

Metamorfoza minikomody IKEA - krok 1

2. Z kolorowego papieru wycinaj nieregularne trójkąty różnych wielkości.

Metamorfoza minikomody IKEA - krok 2

3. Komodę posmaruj klejem i przyklej trójkąty.

Metamorfoza komody IKEA - krok 3

