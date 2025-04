Modne aranżacje wnętrz na 2021 rok skupiają się przede wszystkim na eklektycznym łączeniu stylów, ciemnych ścianach, niekonwencjonalnie ułożonej glazurze w łazience oraz wyeksponowaniu domowych roślin, które stają się najważniejszą ozdobą wnętrza.

Spis treści:

Eklektyzm w aranżacji wnętrz na 2021 to przede wszystkim łączenie prostych, minimalistycznych form z meblami i wzorami nawiązującymi do lat 60. i 70.

Nawet najbardziej nowocześnie urządzone wnętrze polubi się z meblem z historią. Nieważne, czy jest to szafka z czasów PRL, której pochodzenia nie można dokładnie określić czy kultowy model fotela 366 projektu Józefa Chierowskiego (te odrestaurowane osiągają na aukcjach zawrotne ceny!) - taki retro dodatek zawsze się obroni.

fot. Adobe Stock

Czasy, w których biały total look, czyli białe podłogi, sufity i meble święcił triumfy, odchodzą z zapomnienie. Przynajmniej w tym sezonie. I choć niektórym trudno będzie się przekonać do ciemnych kolorów we wnętrzach, warto zaryzykować, bo to nie tylko radykalnie odmienia mieszkanie czy dom, ale również wpływa na to, jak się w nim czujesz. Całość staje się bardziej elegancka, nieco mroczna, spokojniejsza.

Najmodniejsza jest matowa czerń, granat, ciemna zieleń i śliwka. Ciemne kolory modne są nie tylko w salonach i sypialniach, z powodzeniem można je stosować w łazience czy kuchni.

fot. Adobe Stock

Prostokątne płytki, czyli tak zwane cegiełki, modne są już od kilku sezonów. Do tej pory najchętniej wybierane były te białe, bo są neutralne i pasują do wszystkich innych elementów we wnętrzu.

W roku 2021 najmodniejsze to te zielone, brązowe, pudroworóżowe, niebieskie, fioletowe, koniecznie o błyszczącym, szkliwionym wykończeniu. Jednak nie kolor jest tu najważniejszy, sekret tkwi w ich ułożeniu - powinno być pionowe (a nie tak, jak dotychczas poziomo) albo w jodełkę (jak parkiet).

fot. Adobe Stock

Lastryko to rodzaj betonowego podłoża uzyskany przez zmieszanie wody, cementu, grysu (najczęściej jest to marmur lub granit) oraz barwnika. Powszechnie stosowany jest do wylewania posadzek czy parapetów - w Polsce czarno-białe lastryko, modne było w czasach PRL-u.

Wzór lastryko powrócił do wnętrz już kilka lat temu, ale dopiero teraz osiągnął apogeum swojej popularności. Znajdziesz go nie tylko na posadzkach, ale również blatach, tapetach a nawet ceramice.

fot. Adobe Stock

Obecność roślin w mieszkaniach i domach to żadna nowość, ale w 2021 to właśnie one będą najważniejszym dodatkiem do wnętrz. Monstera postawiona w drewnianej donicy na białej ścianie doda charakteru i ciepła każdemu, nawet najbardziej nowoczesnemu salonowi, a paproć zawieszona w plecionej donicy podkreśli wnętrza, które czerpią z późnych lat PRL-u.

Rośliny, szczególnie te z wielkimi liśćmi mają ten plus, że pasują do każdego domu czy mieszkania. Warto trzymać je nawet w łazience i kuchni!

fot. Adobe Stock

Sofy i fotele o miękkich, obłych formach to hit roki 2021. Kupisz je już w najpopularniejszych sklepach meblowych. Zwracaj uwagę na kolory - najmodniejsze są te z welurową tapicerką w intensywnych kolorach.

Takie meble dobrze odnajdują się we wnętrzach w stylu lat 60. lub glamour. Wystarczy dodać kilka złotych dodatków, pomalować ściany na ciemny, szlachetny kolor i mamy pokój jak z katalogu.

fot. Adobe Stock

Jakie kolory są najczęściej wybierane do kuchni? Biele, szarości i beże. I choć te uniwersalne barwy zawsze się sprawdzą (łatwo utrzymać je w czystości i pasują do różnych stylów wnętrz), to wystarczy zerknąć na aranżacje kuchni w pastelowych odcieniach, by od razu się zakochać.

Fakt, różowa lub miętowa kuchnia nie jest łatwa w stylizacji i szybko może się znudzić, ale jeśli dobierzemy do niej neutralne, np. drewniane albo kamienne blaty i dodatki, może służyć przez lata. Obok pasteli hitem są również kuchnie w ciemnych kolorach - butelkowej zieleni lub granatu.

fot. Adobe Stock

Sztukaterie nie tylko dodają wnętrzu elegancji i wytworności ale, umiejętnie zastosowane, potrafią również optycznie je podwyższyć lub poszerzyć.

Sztukaterie kupisz nawet w marketach budowlanych. Mogą być wykonane z gipsu, styropianu albo pianki poliuretanowej. Możesz ozdobić nimi ściany, sufity, kominek albo otwory drzwiowe lub okienne. W 2021 najmodniejsze są te, pomalowane dokładnie takim samym kolorem, jak całe ściany.

fot. Adobe Stock

