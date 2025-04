W czasie pandemii koronawirusa wiele supermarketów w Polsce wprowadziło możliwość robienia zakupów online, by umożliwić klientom zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego. Taką decyzję podjęła np. Biedronka, która nawiązała współpracę z aplikacją kurierską Glovo. Teraz to grona sklepów poszerzających swoją ofertę internetową dołącza Lidl. Jakie zmiany i udogodnienia zaproponuje klientom?

Czy w Lidlu mogę zrobić zakupy online?

Od 23 maja klienci Lilda będą mieli możliwość zarezerwowania produktów spożywczych przy pomocy strony internetowej i błyskawiczne odebranie ich w najbliższym supermarkecie sieci. Jak wyjaśnia zarząd marki, ma to umożliwić robienie zakupów klientom, którzy chcą zachować jak największy dystans i nie mieć kontaktu z innymi osobami w sklepie.

Najważniejsze zmiany dotyczą rozszerzenia funkcjonalności „Mojego Konta Lidl” na nową usługę - serwis internetowej rezerwacji produktów w wybranych sklepach stacjonarnych Lidl w Polsce, który zostanie uruchomiony pod adresem rezerwuj.lidl.pl - czytamy w komunikacie rozesłanym klientom

Jak działa rezerwacja zakupów w Lidlu?

Rezerwacje możemy składać przez stronę Rezerwuj.lidl.pl. Wybieramy sklep, w którym chcemy zarezerwować zamówienie, dodajemy do koszyka wybrane produkty i podajemy czas, kiedy zamierzamy odebrać zakupy. Następnie na nasz adres e-mail trafia potwierdzenie rezerwacji. Za zakupy płacimy już w wybranym supermarkecie, a do odbioru produktów upoważnia przesłane nam potwierdzenie. Mamy na nie maksymalnie godzinę.

Na przykład, jeśli wskazaliśmy datę odbioru na wtorek 26 maja o godzinie 19:00, rezerwacja jest ważna tego dnia do godziny 20:00. Potem zamówienie wygasa i traci ważność. Regulamin wskazuje, że klienci którzy trzy razy w danym miesiącu nie kupili zarezerwowanych produktów, mogą dostać blokadę na składanie kolejnych zamówień.

Jak wynika z regulaminu akcji, możemy zarezerwować online co najmniej jedną sztukę danego produktu. Sieć może nałożyć ograniczenia co do maksymalnej liczby rezerwacji na dany produkt. Rezerwacji nie będą podlegać wyroby tytoniowe, alkohol (oprócz piwa), produkty lecznicze i preparaty do początkowego żywienia niemowląt.

