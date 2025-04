Do Biedronki trafiły naczynia niemieckiej marki Koziol, która łączy w sobie dobry design i ekologię. Sprawdzą się idealnie podczas przyjęć na tarasie w ogrodzie albo biesiadowania na balkonie!

Reklama

Naczynia marki Koziol w Biedronce

Naczynia z kolekcji Crystal marki Koziol wykonane są wysokiej jakości przeźroczystego tworzywa sztucznego. Mają wytłaczany wzór, który do złudzenia przypomina kryształowe karafki wykonane ze szlifowanego szkła - gdy pada na nie światło, pięknie odbijają i rozpraszają promienie słoneczne.

Do wyboru są 2 zestawy naczyń:

miska na sałatkę 3,5 l + 4 salaterki,

dzbanek 1,6 l + 4 szklanki o pojemności 200 ml

fot. Materiały prasowe Biedronka

Każdy z zestawów kosztuje 39,99 zł. To bardzo konkurencyjna cena - za samą szklankę w innych sklepach trzeba zapłacić 13 zł, a za dzbanek 59 zł.

Naczynia marki Koziol dostępne są od 31 maja 2021 r. w wybranych sklepach Biedronka. Jeśli szukasz innych naczyń piknikowych, zajrzyj do sklepów Pepco - kupisz tam piękne przeźroczyste, plastikowe naczynia za 4 zł oraz szklane naczynia w turkusowym kolorze od 6 zł za sztukę.

Co jeszcze warto kupić w Biedronce?

Do sklepów Biedronka, poza naczyniami z kolekcji Crystal, trafiły również zestawy sztućców marki Koziol - do wyboru są w 2 modnych kolorach: różowym i miętowym. Poza tym warto zerknąć na praktyczne, szklane pojemniki do przechowywania żywności marki Smukke za 14,99 zł.

W najnowszej gazetce znajdziesz również mnóstwo mebli ogrodowych: leżaków, parasoli i stolików.

Reklama

Czytaj także:

W Pepco kupisz piękny stojak na kwiaty za grosze

Do Pepco trafiły lampiony ogrodowe w cenie 4 zł za sztukę

Ten wazon z IKEA to hit! Kosztuje tylko 5 zł