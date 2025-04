Czasem masz poczucie, że twoim wnętrzom brakuje stylu? Mamy dla ciebie dobrą wiadomość - zazwyczaj potrzeba zaledwie kilku oryginalnych dodatków, aby to zmienić. Warto zajrzeć do działu najtańszych produktów w IKEA - znajdziesz tam urocze świeczniki za 1 zł, najmodniejsze złote osłonki za 5 zł i cały szereg innych produktów za bezcen.

Reklama

W strefie produktów do 20 złotych znalazłyśmy też coś dla miłośniczek romantycznego stylu we wnętrzach. Ten uroczy wazon o niebanalnym kształcie sprawdzi się jednak w prawie każdej aranżacji.

Okrągły wazon z IKEA, cena 5,99 zł

Jeden z najtańszych wazonów z IKEA ma 11 centymetrów wysokości i 13 centymetrów średnicy, a także wpadający w oko kształt. Jego oryginalny wygląd dodatkowo podkreśla ciemnoróżowy kolor, dzięki któremu sprawdzi się zarówno w kobiecej sypialni, jak i minimalistycznym, loftowym salonie.

fot. Szklany wazon VANLIGEN/Materiały prasowe IKEA

Nie da się jednak ukryć, że jego najmocniejszym atutem jest cena. Kosztuje 5,99 zł - i to bez żadnej promocji. To niezwykle popularny produkt, kupisz go więc w każdym sklepie stacjonarnym marki.

Możesz w nim trzymać prawdziwe cięte kwiaty potrzebujące wody oraz te sztuczne, które nie potrzebują szczególnej pielęgnacji.

Reklama

Czytaj także:

Teraz za 2 bawełniane ręczniki kąpielowe w Lidlu zapłacisz tylko 15 zł. Są przecenione o 80%

Najmodniejszą doniczkę kupisz teraz w Home&You za 27 zł. Instagram ją pokochał

Ten dodatek z Lidla za 39 zł to hit sezonu. Idealny na balkon lub taras