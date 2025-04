Wiosna to dobry moment, by zacząć porządkować przestrzeń, a przy okazji zadbać o jej estetykę. W gazetce Pepco znalazła się nowość: stojak na kwiaty, dzięki któremu pięknie wyeksponujesz rośliny oraz odzyskasz trochę przestrzeni, podobnie jak w przypadku stojaka na kwiaty z Lidla. Pamiętaj, by nie stawiać go na balkonie czy tarasie - w przeciwnym razie szybko się zniszczy i pod wpływem deszczu - pokryje się rdzą.

Biały stojak na kwiaty w Pepco, cena 60 zł

Stojak w Pepco ma trzy miejsca na kwiaty doniczkowe. Jego wymiary to 69 x 14,5 x 55,5 cm, dzięki czemu spokojnie znajdziesz dla niego miejsce w swoim domu lub mieszkaniu.

fot. Stojak biały na kwiaty metalowy z Pepco/Materiały prasowe

Biały kolor sprawia, że jest on uniwersalny i będzie niemal niewidoczny, jeśli postawisz go na tle białej ściany. Dzięki temu sprytnemu zabiegowi uzyskasz minimalistyczny efekt, a umieszczone w stojaku zielone kwiaty doniczkowe zamienią zwykłe pomieszczenie w małą dżunglę.

Stojak pojawi się w sklepach Pepco 20 maja.

