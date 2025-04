Marzy ci się piękny balkon rodem z wakacji na Bali? A może szukasz niebanalnego fotela do salonu? Jeśli chociaż na jedno z tych pytań odpowiedziałaś twierdząco, to wystarczający znak, by zajrzeć do Leroy Merlin - zarówno stacjonarnie, jak i w internecie. Obecnie trwa tam festiwal mebli ogrodowych. Na czym właściwie polega? Meble ogrodowe oraz rośliny zostały przecenione nawet o 20%.

Wśród nich znalazł się piękny fotel na balkon lub taras. Nie tak dawno pisałyśmy o podobnym wiszącym fotelu w Jysku, jeśli nie zdążyłaś więc kupić go wtedy na promocji, teraz będziesz mieć szansę naprawić swój błąd. W Leroy Merlin kosztuje obecnie zaledwie 119 złotych!

Fotel wiszący z Leroy Merlin, cena z 149 zł na 119 zł

Fotel z Leroy Merlin ma piękny wygląd, lekko nawiązujący w stylu boho. Okrągłe siedzisko z oparciem, jest powieszone na dwóch plecionych sznurach z zawieszonymi metalowymi kółkami. Na dole znajdują się prześliczne frędzle. Ma delikatny, kremowy kolor, który dodatkowo podkreśla jego wakacyjny charakter.

fot. Fotel wiszący na balkon/Materiały prasowe Leroy Merlin

Fotel jest upleciony z bawełnianych sznurków, oplecionych wokół stalowej konstrukcji. Jego siedzisko ma średnicę 70 centymetrów, a maksymalny udźwig wynosi 100 kilogramów.

Na tarasie czy balkonie świetnie sprawdzi się jako miejsce do relaksu, ale też dodatkowe siedzisko przy stole. Koniecznie połóż na nim miękkie poduszki oraz ulubiony koc, by dodać mu jeszcze bardziej ciepłego, przytulnego wyglądu. Gwarantujemy - naprawdę trudno będzie ci się od niego oderwać...

Ten piękny mebel sprawdzi się jednak nie tylko na balkonie czy w ogrodzie, ale także i we wnętrzach. Salon w stylu boho z pewnością zyska, jeśli powiesisz w nim taki niebanalny dodatek - szczególnie, jeśli uzupełnisz jego najbliższą okolicę egzotycznymi roślinami, na przykład alokazjami czy strelicjami białymi, jak Julia Wieniawa.

