Często po dopracowaniu balkonu i spędzeniu długich godzin na tym, by stworzyć z niego piękne i przyjemne miejsce do odpoczynku ciągle mamy wrażenie, że czegoś tam brakuje. Tylko czego? W większości przypadków chodzi o dodatki, które dodają mu przytulności.

Zwłaszcza jeden z nich jest konieczny na każdym balkonie czy tarasie - i mowa tu oczywiście o odpowiednim oświetleniu, którego na zewnątrz zazwyczaj brakuje. Mogą być to urocze latarenki na świeczki lub girlandy lampek, takie jak to cudo, które znalazłyśmy w Lidlu.

Girlanda lampek na balkon lub taras z Lidla, cena 39,99 zł

Girlanda składa się z 20 lampek w białym kolorze, które roztaczają delikatne światło o ciepłej barwie. Żywotność każdej diody to aż 30 tysięcy godzin - starczą więc na naprawdę długo.

Jedyna wada? Są zasilane sieciowo, zatem będziesz potrzebować gniazdka lub przedłużacza, by je podłączyć. Pomimo to mają wysoką klasę odporności na wodę i niesprzyjające warunki atmosferyczne, sprawdzą się więc także na nieosłoniętych tarasach czy balkonach. Możemy im to wybaczyć, bo wyglądają naprawdę pięknie - zresztą zobacz sama...

fot. Girlanda lampek na balkon Melinera/Materiały prasowe Lidl

Jeśli dodasz je do pięknych mebli wypoczynkowych z rattanu, modnych dodatków i ulubionych roślin doniczkowych (pamiętaj jednak, by przygotować kwiaty przed wystawieniem na zewnątrz), stworzysz naprawdę przyjemne wnętrze, którego nie będziesz chciała opuszczać już do końca lata - lub nawet i dłużej, jeżeli tylko pozwoli na to pogoda.

Lampki sprawdzą się jednak nie tylko na balkonie. To też idealny dodatek do dziecięcej sypialni, na przyjęcie urodzinowe lub nawet... wesele. My jednak jesteśmy całym sercem za ich pierwotnym przeznaczeniem. W połączeniu z eleganckim osłonięciem balkonu w postaci mat bambusowych stworzą śliczny boho look.

