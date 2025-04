Każdy domorosły ogrodnik ma inne sposoby i triki na własną uprawę warzyw, ale każdy też zgodzi się w jednym: bez obecności owadów zapylających nawet najbardziej zadbane warzywniki są skazane na porażkę. Nawet, jeśli panicznie boisz się wszelkich małych, bzyczących stworzeń, musisz liczyć się z tym, że są konieczne nie tylko dla twojego ogrodu, ale i przetrwania nas wszystkich.

Istnieje wiele sposobów na to, by zaprosić do ogrodu zapylacze. Możesz zrobić to, wysiewając w nim kwiaty przyciągające owady, takie jak kosmos, nagietki czy ogóreczniki. W ostateczności możesz też zapylać kwiaty ręcznie. O ile kwiaty zawsze warto mieć w swoim ogrodzie (w końcu wyglądają przepięknie), możesz zapewnić przyciągnąć pożyteczne owady także w inny sposób - na przykład instalując ten uroczy gadżet z Lidla.

Hotel dla owadów z Lidla, cena 49,99 zł

Ten hotel dla pszczół i innych owadów zapewni im schronienie nocą oraz podczas deszczowej pogody, a przede wszystkim pozwoli ci się cieszyć pysznymi warzywami i owocami przez cały sezon. Do tego wygląda całkowicie neutralnie dzięki materiałom, z którego został wykonany. Bambus i drewno idealnie wpiszą się w krajobraz twojego ogrodu.

fot. Hotel dla owadów Florabest/Materiały prasowe Lidl

Hotel dla owadów z Lidla ma wymiary 29x28x9 centymetrów i możesz powiesić go na sznureczku. Schronią się w nim pszczoły, trzmiele, motyle oraz inne owady nie tylko podczas okresu lęgowego, ale i przez całą zimę.

Pamiętaj jednak, że roślinom samo zapylenie kwiatów nie wystarczy. Należy je również nawozić - najlepiej kilka dni po posadzeniu, gdy kwitną, a następnie gdy zaczną zawiązywać się na nich owoce. Należy też pozbywać się w ekologiczny sposób chwastów, aby nie zabierały im cennym składników odżywczych.

