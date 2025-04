Zwykle wyprzedaże mebli i dodatków na balkon i taras czy do ogrodu zaczynają się dopiero pod koniec sezonu, ale już teraz w wielu popularnych sklepach meblowych oraz budowlanych kupisz prawdziwe perełki w naprawdę niskich cenach. W tym tygodniu w Jysku wszystkie artykuły na balkon i do ogrodu są przecenione nawet o 50%. Promocje będą trwały do 23 maja.

Wśród nich znalazłyśmy piękne latarnie - i to w naprawdę śmiesznie niskiej cenie. To jeden z najmodniejszych dodatków na balkon, które sprawdzą się również we wnętrzach. Wyglądają naprawdę przeuroczo - zwłaszcza, gdy postawisz kilka obok siebie.

Szklano-metalowe latarnie z Jysk, cena 8,50 zł

Latarenki są dostępne w 4 różnych kolorach: brązowym, jasnoszarym, błękitnym oraz khaki. Są wykonane z galwanizowanej stali, malowanej metodą proszkową, a także ze szkła. Są niewielkie, ale potrafią stworzyć niepowtarzalną atmosferę - zwłaszcza, że nadają się do użytku zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz.

fot. Latarnie POLARJO/Materiały prasowe Jysk

Lampiony mają wysokość 14 centymetrów i szerokość 8 centymetrów. Świetnie nadadzą się na malutkie świeczki tea-lighty. My polecamy stawiać je w większej grupie - nie tylko same, ale także z innymi latarenkami o innych kształtach i wielkościach.

Zapominanie o odpowiednim oświetleniu jest jednym z najczęstszych błędów w aranżacji balkonu. Zwykle spowodowane jest to tym, że nie wiemy, jakie światła będą pasować do jego stylu. Te latarnie z łatwością jednak dopasujesz do swoich potrzeb, dzięki różnorodności ich kolorów. Będą pasować zarówno do bardziej nowoczesnych aranżacji, jak i tych w stylu marynistycznym czy boho.

