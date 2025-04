Nie musisz wydawać ogromnych pieniędzy, by dodać swojemu ogrodowi odrobiny luksusu. Wystarczy kilka niedrogich dodatków, by wyglądał niezwykle stylowo, a przy tym cieszył twoje oczy i oraz... okoliczne zwierzęta. Idealnym dodatkiem będzie na przykład fontanna ogrodowa.

Otoczona ozdobnymi trawami pięknie wpisze się w krajobraz ogrodu. Sprawdzi się także na tarasie i balkonie. Problem jest tylko jeden - często kosztują nawet kilkaset złotych. W sklepie internetowym Lidla znalazłyśmy jednak naprawdę uroczy dodatek, który kosztuje 89 złotych.

Fontanna ogrodowa z Lidla, cena 89,90 zł

Fontanna jest dostępna w trzech różnych kształtach - kulistym, kwadratowym oraz kwadratowym o dwóch poziomach. Z łatwością więc wybierzesz idealny dodatek do swojego ogrodu. Fontanna z Lidla świetnie nada się do użytku zewnętrznego, ale możesz też postawić ją we wnętrzach bez obaw, że zniszczy twoją podłogę.

Kształt fontanny możesz z łatwością dopasować do swojego gustu dzięki kamyczkom, które dowolnie możesz układać. Fontanna ma przewód doprowadzający o długości 2 metrów i wyjątkowo cichą pompę wodną.

fot. Fontanna ogrodowa Melinera/Materiały prasowe Lidl

Fontanna będzie pasować do stylu boho, który doskonale wpisuje się w największe trendy w aranżacji tarasu. Ma neutralne kolory ziemi komponujące się z każdym wnętrzem i stanowiące idealną bazę dla mocniejszych dodatków.

Przy aranżacji tarasu lub balkonu nie zapomnij też o odpowiedniej ochronie przed słońcem. W sklepie internetowym Lidla warto więc przy okazji zamówić na przykład żagiel przeciwsłoneczny, który jest nie tylko praktyczny, ale i niezwykle stylowy.

