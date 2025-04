Zbyt duża ilość dodatków jak i ich brak, są jednymi z najczęstszych błędów przy aranżacji tarasu. Najwyższy czas zacząć traktować tę część domu czy mieszkania na równi z salonem, jadalnią i kuchnią - w końcu latem i wiosną spędzamy na balkonie naprawdę dużo czasu.

Jeśli chcesz, by relaks na twoim tarasie był jeszcze przyjemniejszy, postaw na kilka modnych dekoracji. W tym sezonie królują zwłaszcza 3 trendy w aranżacji przestrzeni w ogrodzie: wszechobecny styl boho, powrót do palenisk oraz oświetlenia za pomocą latarni.

Styl boho

Ten styl pokochał Instagram - i wcale się temu nie dziwimy. Uwielbiamy go w sypialni, salonie, kuchni... Dlaczego więc by nie pójść o krok dalej i nie wprowadzić go także na taras? Za pomocą zaledwie kilku dodatków stworzysz tam prawdziwe boho królestwo. Zrób to za pomocą kilku plecionych doniczek, rattanu i wikliny w naturalnym kolorze, barw ziemi oraz dodatków z bawełnianej liny.

Idealnym dodatkiem na taras (lub też balkon) w stylu boho będzie na przykład wiszący pleciony fotel. Nie zapomnij pod żadnym pozorem o uzupełnieniu całej aranżacji roślinami doniczkowymi - tak, na tarasie też są konieczne! Wysokie trawy ozdobne będą pasować idealnie.

Nowoczesne paleniska

Grille często stanowią na tarasie niezbyt elegancki element i na co dzień raczej chowamy je za domem. Ogromny kawał żelastwa rzadko kiedy jest faktycznie dekoracyjny i trudno dopasować go do stylu tarasu - w przeciwieństwie do paleniska, które w tym sezonie ma swój wielki powrót.

Obecnie możesz kupić paleniska w wielu różnych formach. Nasze ulubione to te w całości wykonane z żeliwa. Są odporne na warunki atmosferyczne i bardzo nowoczesne, a jednocześnie nierzucające się w oczy. Uważaj jednak - są naprawdę bardzo ciężkie. Lepiej więc dokładnie przemyśl, gdzie chcesz je postawić, jeszcze zanim przytargasz je na taras.

Latarnie i lampiony

Oświetlenie na tarasie i na balkonie to sprawa, o której wielu ich właścicieli często zapomina. Brak światła potrafi skutecznie zepsuć letni wieczór spędzony w ogrodzie, nie musisz jednak robić drogiego generalnego remontu, by to naprawić - w tym roku stawiamy przede wszystkim na małe źródła ciepłego światła w bardzo dużej ilości.

Lampiony, latarnie, cottonballs... Wybierz sama, czy wolisz świeczki czy elektryczne girlandy. W najpopularniejszych sklepach meblowych (i nie tylko) znajdziesz przeurocze dodatki w naprawdę niskich cenach. Metalowo-szklane latarenki z Jysk kosztują tylko 8,50 zł.

