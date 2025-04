Rodzajów traw ozdobnych jest mnóstwo - nawet 250 gatunków. Dlatego bez problemu można z nich tworzyć niepowtarzalne, oryginalne kompozycje i dobrać do niemal każdego zakątka w ogrodzie. Można wydzielić dla nich osobne rabaty lub połączyć je z kwiatami. W tym drugim przypadku lepiej wybierać niskie i średnie gatunki traw ozdobnych (np. kostrzewy, turzyce), by nie zdominowały kwitnących roślin.

Trawy ozdobne rosnące w ogrodzie, oprócz tego, że są niezwykle dekoracyjne i na jesieni zmieniają zabarwienie, dostarczają dodatkowych wrażeń. Gdy wieje wiatr, pięknie szumią i poruszają się. Niektóre wypuszczają puchate, miłe w dotyku kwiaty.

Trawy ozdobne dzielą się na jednoroczne i wieloletnie, zaś wśród traw wieloletnich można wyróżnić gatunki niskie i wysokie.

Niskie odmiany traw ozdobnych

Turzyca Brunnea to dość niska trawa- wyrasta na wysokość ok. 20 cm, doskonała do sadzenia na skalniakach. Tworzy miękkie kępy. Ładnie wygląda posadzona w większej grupie. Lubi miejsce słoneczne lub lekko zacienione i dość wilgotną, żyzną, przepuszczalną glebę. Na zimę lepiej ją okryć.

Kostrzewa sina to jedna z bardziej wytrzymałych odmian. Ma kształt regularnej kępy, osiąga wysokość ok. 40 cm. Kwitnie w maju i czerwcu. Wypuszcza wówczas niebieskozielone wiechy, które wraz z upływem czasu przebarwiają się na brązowo. Lubi miejsce słoneczne lub lekko cieniste. Jest zimozielona

Wysokie odmiany traw ozdobnych

Rozplenica Purpurowa w odmianie Vertigo pojawiła się na kwiaciarskich rynkach kilka lat temu, ale nadal robi furorę jako niezwykle dekoracyjna. Należy do najszybciej rosnących traw. Dorasta do 70 - 80 cm wysokości. Lubi miejsca słoneczne, toleruje półcień. Posadzona w miejscu nasłonecznionym mocniej się wybarwia.

Kortaderia, zwana też trawą pampasową jest jedną z najwyższych traw. Osiąga nawet 2,5 metra. Srebrzystoszare, pierzaste wiechy pojawiają się we wrześniu. Pięknie wyglądają także zimą, gdy uschną. Roślina pochodzi z Ameryki Południowej, więc jest nieodporna na mróz. Na zimę wymaga okrywania.

Miskant to majestatyczna, wysoka trawa, niezwykle ozdobna, która przypomina trzcinę. We wrześniu wypuszcza puchate, miłe w dotyku wiechy. Lubi miejsce ciepłe i nasłonecznione i żyzną, średnio wilgotną glebę. Odmiana Zebrinus widoczna na zdjęciu jest wyjątkowo atrakcyjna, bo jej liście mają jasne paski.

Trawy ozdobne na balkon

Na balkon bardziej nadają się gatunki jednoroczne. Nie musisz ich zabezpieczać na zimę, a gdy uschną, będą zdobiły balkon przez zimne miesiące. Wybór jest całkiem spory:

Palczatka cytrynowa, inaczej trawa cytrynowa pochodzi z tropikalnych obszarów Azji. Wydaje piękny cytrynowy, nieco korzenny, aromat. Można jej używać jako przyprawy do potraw tajskich. Jest dość wysoka, osiąga 80 cm wys., ma ostro zakończone liście. W naszym klimacie nie przetrzyma zimy, więc trzeba ją traktować jako roślinę sezonową. Lubi miejsce słoneczne i obfite podlewanie.

Dmuszek jajowaty to trawa jednoroczna o wysokości 40 cm. Wypuszcza siwe, włochate kłosy o jajowatym kształcie. Świetnie nadają się do suchych bukietów. Lubi miejsca ciepłe, słoneczne i lekka przepuszczalną glebę.

Włośnica wielkokłosowa to trawa jednoroczna o oryginalnych, wałeczkowatych kwiatostanach, które w zależności od odmiany mogą mieć zabarwienie żółte, różowe lub fioletowe. Dorasta do 1 metra. Kwitnie od lipca do września.

Jak dbać o trawy ozdobne?

Aby trawy ozdobne imponowały wyglądem, trzeba poświęcić trochę czasu i energii na ich "dopieszczanie". Musisz pamiętać o kilku czynnościach:

Pielęgnacja traw ozdobnych



Większość traw lubi słońce (np. pampasowa, rozplenica, miskanty) i poradzi sobie z niedostatkiem wody, jednak młode rośliny trzeba regularnie podlewać. Są i takie, jak np. trzęślica trzcinowata, niektóre odmiany rozplenicy, turzyce, które lubią wilgoć. Warto je posadzić przy oczku wodnym.

Rabaty z trawami trzeba systematycznie odchwaszczać, a miejsca, w których rośliny wymarzły lub wyschły - uzupełniać. Kępy gatunków dywanowych szybko się przerzedzają i starzeją, dlatego należy je co 2-3 lata odnawiać: w zależności od gatunku - dzielić lub przycinać.

Przycinanie



To ważny zabieg, który wykonuje się wiosną. Na ogół w marcu dosyć nisko ścinamy suche źdźbła traw wysokich, aby dać szansę rozwoju nowym pędom.

Sadzenie



Najlepiej kupić gotowe sadzonki traw ozdobnych w doniczkach i wysadzić je na rabaty. Niskie trawy kępkowe lepiej wyglądają w większych grupach, można też umieścić je na rabacie bylinowej albo zrobić z nich obwódki.

Średnie i duże trawy zwykle sadzi się pojedynczo, ale dobrze się też prezentują w grupach na tle strzyżonych trawników oraz posadzone w modnych złotych donicach i ustawione na tarasie. Wysokie trawy ozdobią ogród nawet zimą, gdy je pokryje szron i śnieg.

Trawy można tez wyhodować z nasion, ale bywa to pracochłonne, bo siewki niektórych gatunków trzeba przetrzymać przez okres zimy w cieplejszym miejscu.

