W zasadzie już w sierpniu pojawiły się pierwsze głosy sprzeciwu dla powrotu dzieci do szkół w nowym roku szkolnym. Rodzice bali się o swoje pociechy i byli przekonani, że tak duże skupisko uczniów to prosta droga do powstania nowych ognisk koronawirusa w Polsce.

Okazuje się, że mieli dość dużo racji, bo od początku roku szkolnego z całej Polski płyną doniesienia o kolejnych placówkach, powracających na naukę zdalną. W szkołach i przedszkolach pojawiają się kolejne przypadki zakażeń SARS-CoV-2. Czy w związku z tym Minister Zdrowia planuje ponowne zamknięcie szkół? Na razie się na to nie zanosi.

Minister Zdrowia o zakażeniach koronawirusem w szkołach i przedszkolach

Minister Adam Niedzielski w rozmowie z „Wirtualną Polską” i Radiem ZET przyznał, że na razie nie można stwierdzić, czy decyzja o otwarciu szkół była błędem. Polityk wyjaśnił, że ewentualne efekty tego kroku, pojawią się dopiero w październiku. Wtedy można będzie odpowiednio zareagować.

Jeśli pojawi się efekt związany z pójściem dzieci to szkół, to będzie on na początku października – wyjaśnił minister zdrowia

Niedzielski nie wspomniał jednak o tym, czy rozważa się ponowne zamknięcie szkół i powrót do nauki zdalnej. Na ten moment, dzieci wciąż uczęszczają na lekcje według planu.

Reżim sanitarny w szkołach

W tej chwili we wszystkich szkołach panują specjalne zasady sanitarne, które mają zapewnić bezpieczeństwo uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły. Wszyscy obecni w budynkach zachowują bezpieczny odstęp, dzieci odbywają lekcje w jednej sali lekcyjnej, nie przemieszczają się po szkole, a w niemal każdym pomieszczeniu mają możliwość zdezynfekowania rąk. Wszystkie zasady dotyczące bezpieczeństwa w szkołach w czasie pandemii, można przeczytać na stronie gov.pl.

