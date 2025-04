W noszeniu maseczek nie chodzi oczywiście o to, by mieć je na nosie i ustach wtedy, gdy obawiasz się ukarania mandatem. Kara za brak maseczki nie powinna być jedynym czynnikiem motywującym do jej noszenia. Ma zmniejszać ryzyko transmisji koronawirusa na kolejne osoby, dlatego w miejscach publicznych bezwzględnie należy zakrywać usta i nos maseczką ochronną, a w ostateczności szalikiem.

Są jednak sytuacje i miejsca, w których zdjęcie maseczki jest zalecane, a czasem nawet obowiązkowe.

Kiedy możesz zdjąć maseczkę?

Zakrywanie nosa i ust jest obowiązkowe w przestrzeni publicznej. Maseczkę można zdjąć podczas spaceru po lesie, by zaczerpnąć świeżego powietrza.

Nie należy natomiast zsuwać maseczki na ulicy. To wyklucza więc także... palenie, o którym w rozporządzeniu jednak nie ma mowy. Być może warto przemyśleć rzucenie nałogu?

Jeśli jesteś poza domem i musisz np. napić się wody - możesz zsunąć maseczkę, skoro czujesz, że jest to konieczne. Jeśli jednak możesz się powstrzymać, lepiej nie zbliżaj rąk do nosa, oczu i ust.

Zdjąć maseczkę możesz także wtedy, gdy komunikujesz się z osobą głuchą lub głuchoniemą.

W sytuacji zagrożenia także w pierwszej kolejności zadbaj o swoje bezpieczeństwo, zamiast skupiać się na tym, czy masz poprawnie założoną maseczkę.

Kiedy bezwzględnie musisz zdjąć maseczkę?

O zdjęcie maseczki w celu identyfikacji mogą poprosić cię:

funkcjonariusz policji,

strażnik graniczny,

sprzedawca w sklepie,

kasjer w banku.

Na ich prośbę musisz odkryć twarz.

Kto może zrezygnować z maseczki?

Ogólna zasada dotycząca zakrywania nosa i ust w miejscach publicznych nie dotyczy dzieci do 4. roku życia. Z maseczki mogą zrezygnować także:

osoby mające problemy z oddychaniem (zaświadczenie od lekarza nie jest potrzebne);

osoby mające problem z założeniem lub zdjęciem maseczki (np. z powodu niepełnosprawności);

pracownicy niemający kontaktu z osobami spoza pracy;

osoby poruszające się jednym samochodem, jeśli mieszkają ze sobą;

kierowcy podróżujący samotnie lub z dzieckiem do lat 4;

rolnicy wykonujący prace w gospodarstwie / na roli;

duchowni sprawujący obrzędy religijne;

kierowcy zawodowi, o ile od pasażerów oddziela ich inna przesłona;

żołnierze wykonujący zadania służbowe;

osoby przebywające w lesie.

Gdzie nie trzeba zakrywać nosa i ust?

Nie trzeba zakrywać nosa i ust w lasach, ale już w parku musisz mieć maseczkę. Nie musisz także nosić maseczki w swoim własnym ogrodzie, na tarasie czy na balkonie. Nie musisz także zakrywać nosa i ust na własnej działce będącej częścią ogródków działkowych. Jednak w części wspólnej czyli np. na ścieżce prowadzącej do działki - trzeba mieć maseczkę.

Jeśli pracujesz w sklepie możesz nie zakrywać nosa i ust np. znajdując się na zapleczu, gdy nie masz kontaktu z klientami ani dostawcami.

