W IKEA znajdziesz całe mnóstwo dodatków do wnętrz za grosze. Tym razem wybrałyśmy 3 produkty, które sprawią, że salon (albo sypialnia lub łazienka) zyska wyjątkowy charakter. Wśród nich jedna gorąca nowość - sztuczna roślina w białej doniczce.

Ceny wszystkich dodatków mieszczą się w granicach od 5,99 zł do 9,99 zł.

Wazon VANLIGEN, cena 5,99 zł

Wazon wykonany jest ze szkła. Ma rewelacyjny i szalenie modny, ciemnoczerwony kolor. Ciekawy kształt i zdobienia sprawiają, że wazon pięknie odbija światło.

Jest idealny do kwiatów o krótkich łodygach, ale możesz go również po prostu postawić na półce z innymi bibelotami.

fot. Wazon Vanligen/Materiały prasowe IKEA

Sztuczna roślina w doniczce FEJKA, cena 5,99 zł

To nowość IKEA. Ta sztuczna roślina, która do złudzenia wygląda jak żywa jest wieczna - dobrze wygląda i nie wymaga żadnej pielęgnacji (w końcu nie każdy ma „rękę" do roślin). Świetnie sprawdzi się nie tylko w salonie, ale również łazience bez okien.

Do wyboru masz również inne sztuczne rośliny, które kupisz za mniej niż 10 zł.

fot. Roślina FEJKA/Materiały prasowe IKEA

Latarenka ROTERA, cena 9,99 zł

Metalowa latarenka, która wprowadzi romantyczny nastrój w salonie, sypialni a także na balkonie czy tarasie (może być używana na zewnątrz).

Latarenkę możesz ustawić albo zawieść (wyposażona jest w specjalny uchwyt). Do wyboru masz 2 kolory: srebrny (na zdjęciu) i biały.

fot. Latarenka ROTERA/Materiały prasowe IKEA

Szukasz jeszcze innych gadżetów do wnętrz? W IKEA znajdziesz całe mnóstwo tanich dodatków, które odmienią twoje mieszkanie. Warto zerknąć na szklany wazon ze żłobionego szkła za 4 zł oraz modne świece w lawendowym kolorze za 9,99 zł.

Hitem są również kryształowe kieliszki z IKEA do szampana za 9,99 zł i coś, co sprawi, że spędzanie długich, letnich wieczorów w ogrodzie lub na tarasie będzie jeszcze przyjemniejsze - poduszka w oliwkowym kolorze, która błyskawicznie zamienia się w ciepły śpiwór.

