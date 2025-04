Jeśli marzysz o modnych wnętrzach, które urządzisz za bezcen, koniecznie zajrzyj do oferty najbardziej popularnych sklepów meblowych i wnętrzarskich. W Jysku obecnie trwa ogromna wyprzedaż, w której wybrane produkty możesz kupić 50, a czasem nawet 60% taniej. To idealny moment, by kupić nowe modne dodatki do domu, stylowe krzesła do ogrodu lub na balkon, czy też nieco bardziej przyziemne rzeczy, jak nowy materac czy kanapę.

W ofercie duńskiej sieci znalazłyśmy jeden dodatek, na punkcie którego oszalał ostatnio całkowicie Instagram. Ta modna doniczka świetnie spełni funkcję jedynej dekoracji w bardzo minimalistycznym wnętrzu, ale sprawdzi się też w eklektycznym stylu. Do tego jest w ogromnej przecenie i zamiast blisko 25 złotych kosztuje zaledwie... 10 złotych. Jak wygląda?

Doniczka z motywem twarzy z Jyska, cena z 24,95 zł na 10 zł

Śmiesznie niska cena to nie jedyna zaleta tej ozdobnej osłonki. Ma najmodniejszy w ostatnich miesiącach motyw twarzy - jednak nie w wersji pop-art, a raczej nawiązującej do sztuki Dalekiego Wschodu. Dzięki temu nie nadaje młodzieńczego, oderwanego od elegancji szyku, za to idealnie dopełnia nawet bardzo wytworne wnętrza.

fot. Doniczka z motywem twarzy Abbas/Materiały prasowe Jysk

Ceramiczna doniczka z Jyska ma wysokość 11 centymetrów i średnicę 12 centymetrów. Ma lekko satynowe wykończenie, dzięki czemu pomimo bardzo ozdobnego rzeźbienia nie będzie odciągać uwagi od pięknej rośliny, która w niej zamieszka. My polecamy włożyć do niej zwłaszcza nieduże, intensywnie zielone rośliny o delikatnych kwiatach, na przykład skrzydłokwiat, małą odmianę monstery lub chamedorę wytworną.

Ten dodatek idealnie będzie idealnie pasować do wnętrz glamour i art-deco, ale jest na tyle uniwersalny, że sprawdzi się także w salonie w stylu boho. Jeśli zaś uwielbiasz stylowy eklektyzm, zestaw go wraz z innymi doniczkami - im bardziej ekstrawaganckimi, tym lepiej. Modne złote doniczki o lekko postarzanym wyglądzie stworzą z nią duet wart milion dolarów.

