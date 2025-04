Prezydent wyraził nadzieję, że jeżeli rodziny zaczną prowadzić niewielkie oczka wodne, to jest szansa, że stosunki wodne w Polsce zdecydowanie się poprawią.

Andrzej Duda podczas wizyty w Parku Glinianki w Sulejówku zapowiedział, że rząd chce dofinansować zakładanie przydomowych oczek wodnych oraz jeziorek w okolicach blokowisk. Skąd ten nieszablonowy pomysł?

Aktualnie w Polsce retencjonowane jest zaledwie 6,5%. wody deszczowej - to 30% przeciętnej w Unii Europejskiej. W Hiszpanii retencji poddawane jest 45% wody opadowej i prezydent Duda wyraził nadzieję, że nasza statystyka się poprawi.

Andrzej Duda podkreślił, że chce poprawić jakość życia Polaków i nakreślił tę śmiałą wizję z nadzieją, że Polacy zaczną korzystać z programu. Pieniądze będzie można uzyskać z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska poprzez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska .

W programie będzie można liczyć na dofinansowanie do 85% kosztów powstania oczka wodnego, ale będzie to nie więcej niż 5 tys. zł . Zachęcam wszystkich do tego, żeby tworzyć przy swoich domach kwietne łąki, tworzyć oczka wodne, bo jest to bardzo pożyteczne

- powiedział Duda.