Któż by nie chciał mieszkać nad wodą! Jeśli masz choćby niewielki ogród, możesz zbudować w nim miniaturowy staw. To proste, a efekt będzie naprawdę oszałamiający. Dowiedz się, jak zaaranżować oczko wodne - to pozornie wydaje się proste, ale trzeba pamiętać o najważniejszych wskazówkach.

Reklama

Jak zaaranżować oczko wodne?

Wielkość swojego jeziorka dostosuj do powierzchni ogrodu. Co prawda im większe, tym bardziej malownicze, ale i małe, o powierzchni 1 metra kwadratowego także upiększy otoczenie.

Wybierz miejsce. Najlepiej usytuować oczko wodne w lekko zacienionym zakątku, bowiem w pełnym słońcu w wodzie łatwiej rozwijają się glony. W najbliższym sąsiedztwie nie powinno być również drzew. W przeciwnym wypadku jesienią będziesz ciągle oczyszczać wodę z liści. Dobrze natomiast, gdy odległość od domu nie będzie duża. Łatwiej bowiem doprowadzisz instalację potrzebną do uruchomienia pompy i ewentualnie podświetlenia wody.

Najlepiej usytuować oczko wodne w lekko zacienionym zakątku, bowiem w pełnym słońcu w wodzie łatwiej rozwijają się glony. W najbliższym sąsiedztwie nie powinno być również drzew. W przeciwnym wypadku jesienią będziesz ciągle oczyszczać wodę z liści. Dobrze natomiast, gdy odległość od domu nie będzie duża. Łatwiej bowiem doprowadzisz instalację potrzebną do uruchomienia pompy i ewentualnie podświetlenia wody. Zrób wykop. Głębokość nie powinna być mniejsza niż 40 cm, a gdy planujesz wpuścić ryby, przynajmniej w części powinna wynosić co najmniej metr. Po wybraniu ziemi, dno ubij.

Głębokość nie powinna być mniejsza niż 40 cm, a gdy planujesz wpuścić ryby, przynajmniej w części powinna wynosić co najmniej metr. Po wybraniu ziemi, dno ubij. W wykopie możesz umieścić gotową formę z polietylenu. Tańszym rozwiązaniem jest wyłożenie dołu folią do zbiorników wodnych (folia budowlana się nie nadaje). Pod folię podsyp warstwę piasku (15 cm). Jeśli wybierzesz to drugie rozwiązanie, dno i boki wykopu ukształtuj tak, aby powstało kilka półek szerokości 30 cm (forma z polietylenu ma gotowe półki). Na nich postawisz kosze z roślinami wodnymi.

fot. Oczko wodne/Adobe Stock, 7monarda

Napełnij zbiornik wodą. Pamiętaj, że brzegi folii powinny wystawać nad poziom wody. Zamaskuj je ziemią ogrodową, kamykami, żwirem lub darnią.

Pamiętaj, że brzegi folii powinny wystawać nad poziom wody. Zamaskuj je ziemią ogrodową, kamykami, żwirem lub darnią. Posadź rośliny. Umieść wybrane gatunki wodne na ukształtowanych półkach oczka, w specjalnych ażurowych koszach wypełnionych gliną i piaskiem. Mogą to być np.: grzybienie, pistie. Wokół oczka posadź np.: kaczeńce, pałkę wodną, żabieńce.

Umieść wybrane gatunki wodne na ukształtowanych półkach oczka, w specjalnych ażurowych koszach wypełnionych gliną i piaskiem. Mogą to być np.: grzybienie, pistie. Wokół oczka posadź np.: kaczeńce, pałkę wodną, żabieńce. Wybierz gatunki ryb. Pamiętaj, że warto zdecydować się na te, które dobrze znoszą niskie temperatury - np. karasie, karpie koi, słonecznice. Aby ryby swobodnie mogły czuć się w wodzie, głębokość oczka musi wynosić co najmniej 1 metr - nie tylko z uwagi na przestrzeń, ale bezpieczeństwo ryb. Płytsza woda może zimą zamarznąć do samego dna.

Pamiętaj, że warto zdecydować się na te, które dobrze znoszą niskie temperatury - np. karasie, karpie koi, słonecznice. Aby ryby swobodnie mogły czuć się w wodzie, głębokość oczka musi wynosić co najmniej 1 metr - nie tylko z uwagi na przestrzeń, ale bezpieczeństwo ryb. Płytsza woda może zimą zamarznąć do samego dna. Może pomyślisz również o fontannie? Fontanna nie tylko zdobi oczko, ale także dostarcza pod wodę powietrze dla roślin i ryb. Ułatwia też utrzymanie wody w czystości.

Treść artykułu pierwotnie opublikowana 19.05.2015 na podstawie artykułu Barbary Lasoty z Pani domu

Reklama

Czytaj także:

Krzewy ozdobne wieloletnie długo kwitnące

Świerk srebrny - jak o niego dbać?

Niskie iglaki do ogrodu - 4 popularne gatunki