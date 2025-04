Turystyka to sektor gospodarki, który bardzo mocno odczuł skutki trwającej pandemii koronawirusa. Zawieszenie działalności operatorów turystycznych i hoteli, a także zamknięcie granic dla ruchu turystycznego sprawiło, że branża cierpi z powodu przestoju.

Już od jakiegoś czasu mówiło się o specjalnym wsparciu branży turystycznej. Nad projektem programu 1000+ pracowało Ministerstwo Rozwoju i Polska Organizacja Turystyczna.

Bon turystyczny ma być przyznawany co roku, dla każdego pracownika, który spełnia poniższe kryteria:

Chodzi o to, by tańszy urlop umożliwić tym, którzy zarabiają poniżej wartości przeciętnego wynagrodzenia w Polsce, które obecnie wynosi właśnie 5200 zł.

W tym roku 90% wartości bonu zostanie sfinansowane z budżetu państwa, by nie obciążać pracodawców, natomiast pozostałe 10% kosztów mają pokryć pracodawcy. W kolejnych latach udział budżetu państwa ma się zmniejszać.

Tak jak w wielu zakładach pracy pracownicy dostają w okolicach świąt bony od swoich pracodawców, tak my w podobnej strukturze chcemy, żeby pracodawcy mogli taki bon zafundować swoim pracownikom. Nie będziemy sięgać do kieszeni pracodawców, bo ten rok nie jest rokiem na to, żeby zmuszać pracodawców do wzmożonych wydatków, dlatego w tym roku taki bon będzie w 90% sfinansowany z budżetu państwa, 10% to będzie wkład własny pracodawcy.

- powiedziała minister Jadwiga Emilewicz w programie „Money. To się liczy”.