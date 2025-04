Aby móc cieszyć się piękną sadzawką, należy odpowiednio dobrać rośliny do oczka wodnego. W wodzie sadzi się rośliny wodne pływające, oczyszczające wodę. Weź od uwagę rozmiary zbiornika i podział na rośliny do oczka do strefy głębokiej (50-150 cm) i płytkiej (30-50 cm).

Na brzegach oczka wodnego umiejscawia się tzw. rośliny strefy przybrzeżnej i bagiennej. Wśród nich znajdziesz zarówno rośliny bez problemu zimujące w polskich warunkach (np. lilia wodna, grążel żółty, pałka wodna), a także takie, które trzeba jesienią zabezpieczać (np. pistia, hiacynt wodny). Dlatego zanim zdecydujesz się na te drugie, warto zastanowić się, czy jesteś w stanie zapewnić im odpowiednie pomieszczenie, aby je przezimować.

Warto wiedzieć, że rośliny​ do oczka wodnego sadzi się wczesną wiosną (marzec, kwiecień). Wyjątek stanowią rośliny wrażliwe na niską temperaturę – te najlepiej wysadzić do ogrodu po 15 maja.

Wybierając kwiaty do oczka, warto postawić na różnorodność, aby zbiornik wodny będzie prezentował się atrakcyjnie. Istotne jest, by zestaw roślin do oczka wodnego był różnorodny i dopasowany do jego wielkości. Warto od razu kupić zestaw roślin do oczka wodnego, na który składają się rośliny oczyszczające, pływające, bagienne i przybrzeżne.

Niezależnie od tego, czy jesteś posiadaczką mini oczka wodnego czy okazałej sadzawki, powinny znaleźć się w niej rośliny natleniające, oczyszczające wodę. Dzięki nim woda w oczku wodnym będzie przejrzysta bez szkodliwych dla mikroorganizmów chemikaliów. Rośliny do oczka wodnego oczyszczające wodę to nie tylko gatunki umieszczane w wodzie, lecz także w strefie bagiennej, czyli na odcinku między wodą, a lądem. Koniecznie przed zakupem zestawów roślin zaplanuj aranżację oczka wodnego.

Rośliny do oczka wodnego oczyszczające wodę do strefy bagiennej

Miskanty . To ozdobne trawy, które posadzone przy brzegu sprawią, że woda będzie bardziej przejrzysta - utrudniają ekspansję glonów w sadzawce.

. To ozdobne trawy, które posadzone przy brzegu sprawią, że woda będzie bardziej przejrzysta - utrudniają ekspansję glonów w sadzawce. Trzcina pospolita. Oczyszcza brzeg oczka wodnego z azotu, bo potrzebuje go do rozrostu. Pobiera go z wody, dzięki czemu glony nie mają szans na rozmnażanie. Warto sadzić ją na terenach podmokłych, nie tylko wokół oczka wodnego.

fot. Trzcina pospolita często porasta tereny przy rzekach i jeziorach, służy jako schronienie dla małych zwierząt/Adobe Stock, qrr

Sit skupiony. Rośnie w wytrzymałych kępach, magazynuje szkodliwe pierwiastki (np. ołów), oczyszczając glebę. Ma brązowe owocostany i urasta do 1 m wysokości.

Rośliny do oczka wodnego oczyszczające wodę do wody

Pistia. To oryginalna roślina pływająca zwana sałatą wodną. Jej atutem nie są kwiaty, ale piękne ciemnozielone liście o ciekawej formie. Jest bardzo pożyteczna w oczku wodnym. Po pierwsze oczyszcza wodę z glonów, po drugie zacienia ją, chroniąc przed przegrzaniem. Niestety nie zimuje w naszych warunkach klimatycznych. Jesienią można przeznaczyć ją na kompost.

fot. Pistia nie dość, że wygląda pięknie, to dodatkowo jest bardzo pożyteczna/Adobe Stock, Wagner Campelo

Wywłócznik okółkowy . Tę roślinę wodną sadzi się na głębokości 30-60 cm, a jej łodygi osiągają nawet 3 m wysokości, dlatego nie do końca sprawdzi się do małego oczka wodnego. Jest bylina swobodnie pływającą i często jest schronieniem dla narybku.

. Tę roślinę wodną sadzi się na głębokości 30-60 cm, a jej łodygi osiągają nawet 3 m wysokości, dlatego nie do końca sprawdzi się do małego oczka wodnego. Jest bylina swobodnie pływającą i często jest schronieniem dla narybku. Salwinia pływająca. To efektowna paproć, która oczyszcza wodę oraz pięknie zdobi oczko wodne. Gdzie kupić rośliny do oczka wodnego, takie jak rzadka, chroniona salwinia? Nie pozyskasz jej z naturalnych zbiorników - kup w sklepie ogrodniczym.

​

fot. Salwinia pływająca pięknie pokrywa lustro wody i wygląda efektownie/Adobe Stock, Katarzyna Barańska

Hiacynt wodny . To tropikalna roślina pływająca po powierzchni wody, która pochodzi z Amazonii. W polskich warunkach jest rośliną jednoroczną. Jesienią można ją przeznaczyć na kompost. Kwitnie wtedy, gdy temperatura powietrza przekracza 20°C. Swoją nazwę zawdzięcza podobieństwu do hiacynta w ogrodzie. Podobnie jak on ma piękne, duże kwiaty zebrane w kłos. Występuje w dwóch kolorach: białym i fioletowym.

. To tropikalna roślina pływająca po powierzchni wody, która pochodzi z Amazonii. W polskich warunkach jest rośliną jednoroczną. Jesienią można ją przeznaczyć na kompost. Kwitnie wtedy, gdy temperatura powietrza przekracza 20°C. Swoją nazwę zawdzięcza podobieństwu do hiacynta w ogrodzie. Podobnie jak on ma piękne, duże kwiaty zebrane w kłos. Występuje w dwóch kolorach: białym i fioletowym. Rogatek sztywny. Ma rozgałęzione, bujne pędy, jest łatwy w uprawie, natlenia i oczyszcza oczko. Jego nadmiar jest łatwy w usunięciu, ale warto mieć na uwadze, że nawet małe oczko wodne jest schronieniem dla zwierząt.

Lilia wodna biała. Zwana także pod nazwą nenufar wyróżnia się pięknymi, dużymi kwiatami, których średnica może sięgać nawet 30 cm! Charakterystyczne dla niej są także owalne liście z pęknięciem u nasady. Unoszą się na wodzie dzięki licznym komorom powietrznym w blaszce liściowej i długim ogonku. Potrafi kwitnąć od czerwca aż do października. Jej kwiaty są nietrwałe – żyją 3-4 dni. Szybko jednak zastępowane są nowymi. To roślina do strefy wodnej głębokiej – potrafi rosnąć nawet na głębokości 2,5 m.

fot. Lilia wodna biała kojarzy się z najpiękniejszymi sadzawkami. To jedna z najszlachetniejszych i najdroższych roślin do oczka wodnego/Adobe Stock, q2lucja

Żabiściek pływający . To najłatwiejsze do zdobycia rośliny do oczka wodnego. W większości są to chwasty. Rośliny te nie są mrozoodporne.

. To najłatwiejsze do zdobycia rośliny do oczka wodnego. W większości są to chwasty. Rośliny te nie są mrozoodporne. Rogatek sztywny. Roślina świetnie natlenia wodę.Jej jasnozielona barwa pięknie współgra z innymi roślinami wodnymi.

Roślina świetnie natlenia wodę.Jej jasnozielona barwa pięknie współgra z innymi roślinami wodnymi. Jaskier wodny. Posiada rozgałęzioną łodygę, z której wyrastają dwa rodzaje liści. Te pływające mają nerkowaty kształt.

fot. Jaskier wodny warto umiejscowić nawet w małym oczku wodnym, bo dodaje mu uroku/Adobe Stock, Iliuta.

Osoka aloesowata. Dorodne okazy dorastają do 50 cm i rzeczywiście nieco przypominają aloes. W krajach o cieplejszym klimacie, ta roślina do oczka wodnego uważana jest za chwast. Ma piękne i dorodne kwiaty. Głębokość sadzenia to co najmniej 30 cm.

Jako rośliny do małego oczka wodnego sprawdzą się np. wspomniana mała pisita pływająca, ale nie tylko. Dobrze będą się w nim czuły przydatne i efektowne rośliny do oczka.

Pływacz zwyczajny . Mięsożerna roślina do oczka wodnego, niegroźna dla człowieka, ale zjadająca komary. Ma piękne, żółte kwiaty. Nada się także do dużych sadzawek.

. Mięsożerna roślina do oczka wodnego, niegroźna dla człowieka, ale zjadająca komary. Ma piękne, żółte kwiaty. Nada się także do dużych sadzawek. Kaczeńce . Posadź je w strefie bagiennej, ale pamiętaj, że to roślina trująca.

. Posadź je w strefie bagiennej, ale pamiętaj, że to roślina trująca. Niezapominajka błotna . Odnajdzie się w strefie nadbrzeżnej do mini oczka wodnego: delikatne, drobniutkie kwiatuszki w pięknym kolorze błękitu nie pozwolą przejść obok niego obojętnie.

. Odnajdzie się w strefie nadbrzeżnej do mini oczka wodnego: delikatne, drobniutkie kwiatuszki w pięknym kolorze błękitu nie pozwolą przejść obok niego obojętnie. Lilia wodna mała . Występuje w wielu odmianach kolorystycznych (np. różowej, bordowej, żółtej, herbacianej, czerwonej czy wielokolorowej). Wśród nich są zarówno odmiany tropikalne , jak i zimotrwałe. Z uwagi na swoją miniaturową formę przeznaczona jest do sadzenia w strefie wodnej płytkiej. Jej kwiaty mają zaledwie 3-5 cm. Kwitnie od maja do października, a niektóre odporniejsze odmiany nawet do listopada.

. Występuje w wielu odmianach kolorystycznych (np. różowej, bordowej, żółtej, herbacianej, czerwonej czy wielokolorowej). Wśród nich są zarówno , jak i zimotrwałe. Z uwagi na swoją miniaturową formę przeznaczona jest do sadzenia w strefie wodnej płytkiej. Jej kwiaty mają zaledwie 3-5 cm. Kwitnie od maja do października, a niektóre odporniejsze odmiany nawet do listopada. Grążel żółty. To bylina, którą sadzi się w strefie głębokiej. Posiada liście bardzo podobne do liści lilii białej – są skórzaste, mają długi ogonek i są mocno wycięte u nasady. Zdobią je natomiast żółte kwiaty o średniej wielkości (o średnicy 4-6 cm), które swoim wyglądem przypominają jaskry lub kaczeńce. Co ciekawe, wydzielają one silną woń przypominającą zapach jabłek. Do uprawy ogrodowej zwykle wykorzystywane są odmiany pełnokwiatowe.

Tekst na podstawie artykułu Anety Żuchowskiej. Pierwotnie opublikowany 01.07.2018.

