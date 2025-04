W ostatnich dniach dzienna liczba nowych przypadków zakażenia koronawirusem potwierdzonych pozytywnym wynikiem testu oscylowała wokół 330. 12 maja br. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 595 nowych zakażeniach. Tak wysokiej liczby pozytywnych wyników testu na SARS-CoV-2 nie było od początku epidemii. Niewiele niższy wynik (545) odnotowano 19 kwietnia.

595 zakażeń ostatniej doby, najwięcej na Śląsku

Aż 492 osoby zakażone to mieszkańcy województwa śląskiego. W związku z dużą liczbą zakażonych górników w kopalniach pojawiły się nawet pytania o to, czy Śląsk zostanie odizolowany od reszty kraju, a województwa śląskie zostanie oznaczone jako „strefa zero”. Minister Łukasz Szumowski nie potwierdził tych doniesień. Zaprzecza temu także rzecznik rządu Piotr Muller:

Pojawiające się w mediach doniesienia na temat zamykania dostępu do województwa śląskiego są nieprawdziwe. Apelujemy żeby nie rozpowszechniać fałszywych informacji w tym zakresie.

— Piotr Müller - rzecznik rządu (@PiotrMuller) May 11, 2020

Ministerstwo Zdrowia poinformowało jednocześnie o 28 zgonach. To także dużo więcej niż w poprzedzających dobach. Najtragiczniejszą dobą, jeśli chodzi o nowe przypadki śmiertelne, był 24 kwietnia (wówczas zmarło 40 osób).

Bilans potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce wynosi obecnie 16 921 osób, a 839 osób zmarło.

Co z luzowaniem obostrzeń?

Konferencja, na której rząd miał zapowiedzieć przejście do kolejnego etapu luzowania obostrzeń, była planowana na 12 maja. Najprawdopodobniej odbędzie się jednak dzisiaj, 13 maja. Czy gwałtowny wzrost zakażeń na Śląsku może sprawić, że rząd wstrzyma decyzję o znoszeniu kolejnych ograniczeń?

Na to, że już 18 maja możliwe będzie otwarcie salonów fryzjerskich, kosmetycznych i restauracji liczą nie tylko ich właściciele, ale także klienci. Minister Szumowski pytany o to wczoraj rano na antenie Radia Zet wyraźnie zaznaczył, że nie chce ogłaszać wcześniej tego, co zostanie przekazane podczas konferencji rządu.

Jest taka duża szansa (...) że akurat fryzjerzy, kosmetyczki, ten obszar usług (zostanie uruchomiony - red.) już od najbliższego poniedziałku. - powiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski.

O tym, czy wczorajszy wzrost liczby nowych przypadków zakażenia będzie miał wpływ na luzowanie obostrzeń, dowiemy się dziś. Zważając jednak na to, że sytuacja dotyczyła tylko jednego województwa, a nowe przypadki zakażenia koncentrują się wokół kopalni, raczej nie należy się tego obawiać.

