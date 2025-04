W statystykach dotyczących koronawirusa wyraźnie widać, że choroba „upodobała sobie” jedną z płci. SARS-CoV-2 częściej atakuje mężczyzn i to w ich przypadku przebieg infekcji jest znacznie cięższy. Niestety to właśnie oni stanowią większość śmiertelnych ofiar wirusa. Lekarze długo zastanawiali się, co może być przyczyną takiego stanu rzeczy. Wygląda na to, że udało im się znaleźć odpowiedź, a winny jest enzym występujący w organizmie.

Dlaczego mężczyźni częściej umierają na koronawirusa?

Jak donoszą naukowcy z holenderskiego Uniwersyteckiego Centrum Medycznego, za wyższy poziom umieralności mężczyzn odpowiada enzym konwertujący angiotensynę 2 (ACE2). Znajduje się on w nerkach, płucach, sercu, jądrach oraz tkankach wyściełających naczynia krwionośne.

„Daily Mail” podaje, że zdaniem zespołu badaczy z Holandii enzym ACE2 umożliwia koronawirusowi wnikanie w komórki, czyli łatwiejszy transfer wirusa po całym organizmie. Ponieważ mężczyźni posiadają wyższy poziom tego enzymu w organizmie, COVID-19 może łatwiej atakować kolejne narządy. W konsekwencji przechodzą oni chorobę znacznie ciężej.

ACE2 wiąże się z koronawirusem i umożliwia mu wnikanie oraz infekowanie zdrowych komórek. Wysoki poziom ACE2 występuje w płucach, dlatego uważa się, że odgrywa on kluczową rolę w postępowaniu zaburzeń płuc, wywołanych przez COVID-19 – wyjaśnia dr Adriaan Voors z holenderskiego Uniwersyteckiego Centrum Medycznego

Dotychczas uważano, że mężczyźni częściej umierają z powodu koronawirusa wynika z różnic w stylu życia obu płci. Zdaniem naukowców winne było częstsze palenie papierosów i picie alkoholu przez mężczyzn oraz to, że to właśnie wśród nich cukrzyca i nadciśnienie są bardziej rozpowszechnione. Choroby te są najczęściej podawanymi jako schorzenia współistniejące u osób zmarłych z powodu CIVID-19.

