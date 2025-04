Wiele osób przyznaje, że jednym z najbardziej uciążliwych obostrzeń wprowadzonych na czas pandemii koronawirusa, jest nakaz zakrywania ust i nosa. Argumenty, jakie padają przeciwko tej zasadzie, to fakt, że utrudnia ona oddychanie, jest niewygodna, a latem stanie się prawdziwym utrapieniem.

Reklama

Jeśli jednak Polacy pójdą śladem Czechów, już wkrótce zakrywanie twarzy może być tylko nieprzyjemnym wspomnieniem. Czeski rząd podjął właśnie decyzję o ograniczeniu nakazu noszenia maseczek. Kogo będzie teraz obowiązywał?

Czesi luzują obowiązek noszenia maseczek

Nowe zasady wejdą w życie 25 maja. Maseczki trzeba będzie nosić wszędzie tam, gdzie przynajmniej dwie osoby są bliżej siebie niż na odległość dwóch metrów. Obowiązek nie dotyczy jednak członków rodziny lub osób mieszkających wspólnie.

Maseczka nie będzie potrzebna, gdy ktoś spaceruje samotnie i nikogo nie ma w pobliżu. W pozostałych przypadkach będzie konieczna - powiedział na konferencji prasowej minister zdrowia Adam Vojtiech.

Zakrywać usta i nos w dalszym ciągu trzeba będzie w miejscach publicznych, które funkcjonują w zamkniętej przestrzeni. Wtedy ryzyko zakażenia koronawirusem wzrasta. Dotyczy to więc takich miejsc jak komunikacja publiczna, taksówki, sklepy i urzędy.

Jakie obostrzenia poluzowali Czesi?

W Czechach znacznie szybciej luzowane są obostrzenia związane z pandemią. W kraju sytuacja epidemiologiczna jest o wiele lepsza niż w Polsce, dlatego rząd naszych południowych sąsiadów mógł pozwolić sobie na nowe, łagodniejsze restrykcje.

Do tej pory pozwolono tam na podróże międzynarodowe, korzystanie z restauracji i lokali usługowych oraz rehabilitacji. Otwarto także muzea, biblioteki i szkoły podstawowe, do których wrócili już uczniowie ostatnich klas. To, czy kolejne obostrzenia zostaną wkrótce zniesione, zależy już tylko od odpowiedzialności mieszkańców i aktualnych danych dotyczących zachorowań.

Reklama

Zobacz więcej wiadomości o koronawirusie:

Będziemy mierzyć się z 2 epidemiami naraz? Szumowski obawia się nadchodzącej jesieni

Polacy nie chcą szczepionki na koronawirusa. Przyjmie ją zaledwie ułamek mieszkańców

WHO uspokaja: dodatnie testy na koronawirusa u ozdrowieńców to nie ponowna infekcja

Minister zdrowia podaje konkretną datę otwarcia punktów fryzjerskich i restauracji