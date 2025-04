Długi weekend majowy i ostatnie dni były szczególnie trudne dla mieszkańców Śląska. Odnotowano tam kilkaset nowych zakażeń koronawirusem i jest to jeden z niewielu obszarów w kraju, gdzie epidemia nie słabnie, a zaczęła przybierać na sile. W związku z tym rząd planuje podjęcie odpowiednich kroków, które pozwolą zapanować na skokiem zachorowań. Nie wyklucza się objęcia całego województwa ścisłą kwarantanną.

Czy rząd zamknie województwo śląskie?

Liczba zakażonych na Śląsku osób to już ponad 3,7 tys. W ostatnich dniach ogniskami SARC-CoV-2 stały się tamtejsze kopalnie. Zdaniem ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, gdyby nie ten skok zakażeń, zaczęlibyśmy wygrywać walkę z koronawirusem.

Od kilku dni w sieci zaczęły pojawiać się spekulacje na temat zamknięcia całego województwa lub otoczenia go kordonem sanitarnym, celem odizolowania chorych. Jak donosi „Dziennik Zachodni” to scenariusz, który leży na rządowym stole, choć jak dotąd ostateczne decyzje w tej sprawie nie zostały podjęte.

Ministerstwo Zdrowia przygląda się sytuacji na Śląsku. Łukasz Szumowski na konferencji prasowej zdradził, że w poniedziałek ma zostać wykonane trzy tysiące wymazów. Nie wykluczył, że województwo zostanie zamknięte, jednak na ten moment nie potwierdził, że ten scenariusz zostanie wcielony w życie.

Dzisiaj powinny spłynąć wyniki ze Śląska i wtedy będziemy podejmować decyzję - przyznał Szumowski

Czy rząd może zamknąć województwo śląskie?

Zgodnie z prawem dotyczącym panującego w kraju stanu epidemii, rząd ma możliwość wprowadzić w określonych miejscach „strefy zero”, które może odizolować od reszty państwa. Co to oznacza? Zakaz wjazdów i wyjazdów ze strefy, kontrole graniczne i wzmożony reżim sanitarny. Do tej pory politycy nie posunęli się jednak do tak dramatycznej decyzji.

