Przed oddaniem krwi musisz zjeść odpowiedni posiłek i wypić wystarczająco dużo wody. Nigdy nie oddawaj krwi jako honorowy krwiodawca, będąc na czczo! Twoja dieta przez kilka dni poprzedzających oddawanie krwi, powinna być szczególnie bogata w żelazo i witaminę C. Musisz unikać za to alkoholu i tłuszczu.

Właściwe posiłki są bardzo ważne w kontekście oddawania krwi. Krwiodawcy powinni odżywiać się zgodnie z pewnymi zasadami już na kilka tygodni przed oddaniem krwi. Niezwykle istotny jest posiłek bezpośrednio przed aktem krwiodawstwa, ale też wszystko, co będziesz jeść po. Odpowiednie pożywienie to kilka ważnych aspektów przy oddawaniu krwi:

Jedzenie jest źródłem żelaza , które nagle traci się wraz z pobraną krwią.

, które nagle traci się wraz z pobraną krwią. Tracąc krew, traci się też sporo kalorii i glukozy.

i glukozy. Przy oddawaniu krwi traci się wodę, którą trzeba uzupełnić.

Właściwe posiłki dla krwiodawców zatroszczą się o dobre samopoczucie w trakcie oddawania krwi, ale też zapewnią długotrwałe zdrowie krwiodawcy.

Dieta krwiodawcy na co dzień przede wszystkim powinna być odżywcza, bogata w żelazo, witaminę C i dobrze nawadniająca. Oto kilka ważnych aspektów, o których musisz pamiętać w codziennej diecie, jeśli oddajesz krew. Wprowadź te rady w życie na stałe, a przynajmniej kilka dni przed planowanym oddaniem krwi od banku.

Żelazo w diecie krwiodawcy

Jednokrotne pobranie krwi to utrata ok. 200-250 mg żelaza. To naprawdę sporo! Oczywiście cały czas mowa tu o honorowym krwiodawstwie, a nie oddawaniu krwi do badań.

Żelazo jest więc najważniejszym minerałem, którego podaż i poziom powinno się stale kontrolować u krwiodawców. Ze względu na to zwiększone zapotrzebowanie, krwiodawcy mogą stosować sposób odżywiania podobny do diety przy anemii.

Pokarmowe źródła żelaza to:

mięso i przetwory mięsne;

podroby;

ryby;

jaja;

nasiona roślin strączkowych;

fortyfikowane produkty np. płatki śniadaniowe;

zielone rośliny liściaste.

fot. Produkty bogate w żelazo/ Yaruniv-Studio

Witamina C w diecie krwiodawcy

Kolejnym ważnym składnikiem w diecie krwiodawcy jest witamina C. To witamina, która poprawia wchłanianie żelaza, szczególnie jego roślinnej formy. Witamina C znajduje się w większości owoców i warzyw, ale jest podatna na działanie temperatury i światła. Mniej jej będzie we wszystkich przetworach. Z tego powodu krwiodawcy powinni pilnować, by do każdego posiłku zjadać surowe warzywa lub owoce.

Regularne nawadnianie krwiodawcy

Na kilka dni przed oddaniem krwi trzeba pilnować też regularnego nawadniania. Nawet wypicie butelki wody bezpośrednio przed oddaniem krwi nie wystarczy, jeśli organizm będzie odwodniony.

Codziennie wypijaj minimum 2 litry płynów. Niech będzie to głównie woda, ale część z nich możesz spożyć też w innej formie:

lekkich zup,

świeżych soków,

soczystych owoców i warzyw,

herbat i delikatnych naparów ziołowych.

Kalorie w diecie krwiodawcy

Krwiodawcy nie powinni stosować żadnych bardzo niskoenergetycznych diet. Zapomnij o:

Możesz oddawać krew jeśli się odchudzasz, ale jedynie, jeśli robisz to powoli i zgodnie z zaleceniami lekarza lub dietetyka. Zbyt niskokaloryczna dieta jest przeciwwskazaniem do oddawania krwi.

Jeśli jesteś na diecie odchudzającej, na kilka dni przed honorowym oddaniem krwi, przejdź na tak zwane zero kaloryczne. Chodzi o to, żeby stosować dietę o kaloryczności równej zapotrzebowaniu energetycznemu.

Tłuszcze nasycone w diecie krwiodawcy

Kilka dni przed pobieraniem krwi należy unikać nasyconych kwasów tłuszczowych i ogólnie nadmiaru tłuszczu. Nie stosuj diety niskowęglowodanowej, a tym bardziej diety ketogenicznej przed honorowym krwiodawstwem.

Unikaj:

tłustego mięsa i jego przetworów,

masła,

śmietany i tłustego nabiału,

tłustych serów,

orzechy w większych ilościach,

galaret mięsnych,

tłustych zup.

Dieta bezpośrednio przed oddaniem krwi będzie bardziej ścisła. Pamiętaj, żeby nigdy nie oddawać krwi na czczo. Honorowe krwiodawstwo to nie to samo, co oddawanie krwi do badań. Zastosuj się do tych zasad dotyczących jadłospisu przed oddaniem krwi:

Przez przynajmniej 24 h przed oddaniem krwi unikaj alkoholu .

. Posiłek zjedz ok. 2 h przed oddaniem krwi.

oddaniem krwi. Bezpośrednio przed pobraniem krwi, wypij 500 ml wody . Zabierz swoją wodę, ale możesz poprosić też o nią w punkcie krwiodawstwa.

. Zabierz swoją wodę, ale możesz poprosić też o nią w punkcie krwiodawstwa. Powstrzymaj się od palenia przynajmniej 2 h przed krwiodawstwem.

przynajmniej 2 h przed krwiodawstwem. Unikaj tłuszczów nasyconych pochodzenia zwierzęcego przez cały dzień przed honorowym krwiodawstwem.

Bezpośrednio przed oddaniem krwi musisz zjeść lekki, ale pożywny posiłek. Może to być na przykład:

owsianka z bananem i orzechami;

koktajl z awokado, płatków owsianych i owoców;

kanapki z twarożkiem, rzodkiewką i szczypiorkiem;

lekka jajecznica z pomidorami, sałatką i pieczywem;

kanapki z pastą warzywną i dodatkami;

kasza jaglana na mleku z dodatkiem owoców;

lekka tortilla z kurczakiem i warzywami;

kanapki z chudą wędliną i warzywami;

zupa krem z grzankami.

fot. Owsianka - posiłek przed oddaniem krwi/ Adobe Stock, cook_inspire

Honorowi dawcy krwi często otrzymują w punkcie poboru słodycze lub lekkie przekąski. Ma być to ekwiwalent kaloryczny w stosunku do kalorii utraconych razem z krwią. Zjedzenie kilku czekolad może jednak nie być najlepszym wyborem.

Zabierz ze sobą na pobranie krwi własny posiłek, np. lunch lub zdrowe śniadanie na wynos:

kanapkę z hummusem i warzywami;

kanapkę z pieczoną wołowiną i warzywami;

kaszę z dodatkami;

sałatkę makaronową;

owsiankę na zimno z orzechami;

sałatkę z dodatkiem mięsa;

domową zapiekankę ziemniaczaną;

odżywczy koktajl;

tortillę z dodatkami.

fot. Sałatka z mięsem i orzechami po oddaniu krwi/ Adobe Stock, grinchh

W dniu poboru krwi najlepiej zjeść kilka mniejszych posiłków, by uzupełnić stracone z krwią kalorie. Nie należy pić alkoholu przez przynajmniej 24 h. Koniecznie trzeba za to kontynuować obfite nawadnianie w postaci wody, naparów lub świeżych soków.

Pamiętaj też, że twój organizm jest nadwyrężony i nie katuj go intensywnym wysiłkiem. Jednym z przywilejów honorowych dawców krwi są właśnie dodatkowe dni wolne, spędź je, odpoczywając.

