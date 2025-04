Ledwo ucichła jedna afera metkowa, a już w mediach huczy o kolejnej. Tym razem pod ostrzałem internautów znalazła się popularna marka biżuterii Wishbone, prowadzona przez Dagmarę Sierańską i Zuzannę Krasnodębską. Jedna z klientek zarzuca im, że sprzedawaną przez nich luksusową biżuterię można kupić za kilka groszy na chińskim portalu aukcyjnym. Sprawę skomentowały już właścicielki Wishbone.

Wishbone sprowadza biżuterię z Chin?

Od czego to wszystko się zaczęło? Jedna z internautek odnalazła na popularnej chińskiej platformie sprzedażowej AliExpress biżuterię identyczną, jak ta dostępna w sklepie marki Wishbone. Kobieta wysłała poprzez prywatną wiadomość na Instagramie zapytanie do marki odnośnie tego, czy oferowane przez nią produkty to te same, które są dostępne w dużo niższej cenie na chińskiej stronie. Dla porównania: na stronie marki bransoletkę „Lucky Rope” kupimy za 159 zł, natomiast na Aliexpress identyczny model kosztuje zaledwie 16,88 zł.

Wishbone Fine Jewellery zapewniło w odpowiedzi, że współpracuje wyłącznie z polskimi pracowniami jubilerskimi oraz że marka zgłębi temat i porozmawia ze swoim dostawcą.

Na tym temat mógł się zakończyć, jednak sprawa dotarła do autorki bloga soie.pl, która udostępniła zdjęcia produktów i porównanie z tymi sprzedawanymi na AliExpress. Jej wpis szybko stał się viralem i dotarł do tysięcy osób. Zaistniałą sytuację skomentowała również Karolina Korwin Piotrowska, która skrytykowała działania marki i nawoływała właścicielki Wishbone do skomentowania sprawy.

Właścicielki Wishbone komentują aferę z chińską biżuterią

Dagmara Sierańska i Zuzanna Krasnodębska postanowiły nie unikać tematu i wysłały oficjalne oświadczenie portalowi WP Kobieta. Podkreśliły w nim, że zależy im na unikatowej biżuterii i tworzeniu wyjątkowych rzeczy przy współpracy z lokalnymi rzemieślnikami. W związku z tym, że część klientek czuje się oszukana przez zarzuty o sprzedaż chińskiej biżuterii, pozycje podobne do tych z AliExpress zostały usunięte ze sklepu Wishbone. W najbliższym czasie twórczynie marki zamierzają również zaprosić klientki na internetowe zwiedzanie pracowni, w których powstaje ich biżuteria.

- czytamy w oświadczeniu Wishbone dla WP Kobieta

W sieci nie brakuje słów krytyki dla marki, a wiele internautek dzieli się w komentarzach swoim rozczarowaniem. Część kobiet przyznaje, że zamierza zwrócić kupioną w Wishbone biżuterię i nie chce mieć już ze sklepem nic wspólnego. Liczymy jednak na to, że cała afera jest jedynie nieprzyjemną pomyłką, a sprawę uda się sprawnie wyjaśnić.

