Nie jest zaskoczeniem fakt, że każdy z nas urządza swoje mieszkanie tak, żeby mu się podobało. Ciekawe jest jednak to, czym jeszcze kierujemy się w aranżacji wnętrz. Sprawdziła to firma Bimago, która zapytała Polaków, co jest dla nich najważniejsze w trakcie urządzania mieszkania.

Reklama

Czym Polacy kierują się podczas urządzania mieszkania?

W ankiecie przeprowadzonej przez markę pojawiło się kilka pytań wnętrzarskich. Głównym z nich było jednak: „Co jest dla nas ważne podczas urządzania wnętrz?”. Aż 96 proc. ankietowanych uznaje, że najważniejsze są dla nich „własne upodobania”. Aktualnymi trendami wnętrzarskimi kieruje się 8 proc. z nas. Wygląda więc na to, że modę wyprzedza postawa „o gustach się nie dyskutuje”.

Raport Bimago dowiódł również, że przy aranżacji wnętrz ważna jest dla nas trwałość mebli (94 proc). oraz wygoda i funkcjonalność pomieszczeń (97 proc.). Zwracamy też uwagę na bycie ekologicznymi (66 proc.) oraz nowoczesność technologiczną (68 proc.).

Ciekawe odpowiedzi padły także wyniku pytania o personalizację wnętrz. Ankietowani zgodnie odpowiedzieli, że ich domy i mieszkania najchętniej wyróżniają nietypowymi roślinami doniczkowymi. Takiej odpowiedzi udzieliło 76 proc. ankietowanych. Na następnych miejscach zestawienia pojawiły się zdjęcia (59 proc.), książki (53 proc.) czy obrazy (42 proc.).

Reklama

Czytaj także:

Właściciel domu oddał najemcy 3-miesięczny czynsz. 74-latek wszystkie pieniądze przeznacza na leczenie żony

Dom „człowieka-kreta” z Hockney sprzedany. Wykopał pod nim wiele metrów tuneli

Przez własną chciwość nie chciała sprzedać działki miastu. Dziś jej dom stoi... na środku autostrady