Pan Zbigniew to doskonały przykład, że miłość nie zna granic i wynagradza wszelkie niedogodności. 74-latek mieszka w Shirebrook w Wielkiej Brytanii. Wyjechał do pracy w magazynie, żeby zarobić na leczenie chorej na raka żony. Od 5 lat przebywa za granicą i wszystkie pieniądze przekazuje rodzinie w Polsce.

Historię pana Zbigniewa opisał lokalny serwis „Derbyshire Times”. Dzięki niemu dowiadujemy się, że mężczyzna oszczędzał na czym się da, by jak najwięcej zarobków przeznaczyć na leczenie ukochanej. Sobie zostawiał jedynie odliczoną sumę na czynsz i najważniejsze potrzeby.

W pewnym momencie doszło do tego, że dom, w którym mieszka pan Zbigniew, zyskał nowego właściciela. Ten chciał zrobić remont kosztem lokatora. Ponieważ 74-latek niezbyt dobrze mówi po angielsku, właściciel domu rozmawiał z jego synem. Wtedy dowiedział się, jak trudną sytuację ma starszy mężczyzna.

Tata żył bardzo skromnie, zawsze brał nadgodziny w pracy i jeździł do domu tylko raz lub dwa razy w roku. Wszystko, co zarobił, wysyłał do domu. Moi rodzice bardzo się kochają. Moja mama wciąż walczy i ma silną wolę

- powiedział syn pana Zbigniewa