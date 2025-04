Mówi się, że starych drzew się nie przesadza. Wyprowadzka z miejsca zamieszkania, które było domem przez długie dziesięciolecia, nigdy nie jest prosta. Czasem jednak trzeba wiedzieć, kiedy należy odpuścić.

Reklama

Nie wiedziała tego mieszkanka prowincji Guangdong w południowych Chinach. Gdy okazało się, że plany budowy autostrady zakładają, że droga ma iść bezpośrednio przez jej dom, w przeciwieństwie do swoich sąsiadów nie przyjęła propozycji miasta i nie przeniosła się do zaoferowanego mieszkania.

Dom na środku... autostrady

Nie chodziło tu jednak bynajmniej tylko o przywiązanie właścicielki do jej domu, ale i o... jej chciwość. Chinka w całej tej sytuacji szukała chyba sposobu, by się wzbogacić. Przez wiele lat konsekwentnie odrzucała propozycje kompensacji, które składało jej miasto.

Nie można powiedzieć, by nie były one korzystne. Początkowo oferta zakładała dwa mieszkania oraz odpowiednik około sześciuset pięćdziesięciu tysięcy złotych. Mieszkanka Guangdong chciała jednak... czterech mieszkań oraz odpowiednika ponad miliona złotych. Po wieloletniej walce władze miasta postanowiły rozwiązać ten problem nieco inaczej.

Dom został po prostu wciśnięty pomiędzy pasy autostrady. Na potrzeby tego projektu został zbudowany most, pod którym znajduje się także dojazd do czterdziestometrowego domu. Znajduje się on teraz pomiędzy pasami.

Tysiące przejeżdżających każdej godziny samochodów nad głową to jednak nie jest jedyne zmartwienie mieszkanki Guangdong. Jej dom stał się ogromną atrakcją turystyczną. Setki osób odwiedzających prowincję codziennie robi zdjęcia temu dziwacznemu rozwiązaniu. Trzeba w końcu przyznać, że w pierwszej chwili można przecierać oczy ze zdumienia...

Nowoczesne budownictwo stawia przed deweloperami i mieszkańcami wiele wyzwań i mocno przeorganizowało nasze wymagania. Świadczą o tym takie projekty jak najwęższy dom świata wybudowany w Warszawie, który ma zaledwie 120 centymetrów szerokości. Z drugiej strony mamy jednak też najdziwniejsze budowle w Polsce, którym daleko do minimalizmu... oraz często do użyteczności.

Reklama

Czytaj także:

Dom Marii Skłodowskiej-Curie trafił na sprzedaż. Cena każdego zwali z nóg...

Lustrzane domki w środku lasu sposobem na urlop? Ich dokładna lokalizacja znana będzie tylko mieszkańcom

Oto najdroższy dom w Polsce. Jeśli chcesz w nim zamieszkać, przygotuj 105 milionów złotych