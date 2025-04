William Lyttle, bo tak nazywał się londyński „człowiek-kret”, mieszkał w piętrowym domu w dzielnicy Hockney. Zamieszkał tam w latach 60. i już wtedy rozpoczął swoją żmudną pracę nad siecią tuneli, które zaczął kopać w piwnicy.

Remont domu „człowieka-kreta” w Hockney

Lyttle zmarł w 2010 roku i nie zdążył ponieść konsekwencji za swoje działanie. Jakich? Mężczyzna miał zapłacić ponad 400 tys. funtów za utylizację odpadów, które składował w swoich tunelach. Poza tym, jego „hobby” narobiło w okolicy poważnych szkód i za to również miał uiścić grzywnę.

Sprawa „człowieka-kreta” ujrzała światło dzienne dopiero w 2001 roku, kiedy niedaleko budynku zawalił się chodnik. To wtedy władze miasta odkryły, że od ponad 40 lat mężczyzna drążył pod domem tunele, które rozciągały się na najbliższą okolicę. Przez to, że stanowiły one zagrożenie dla mieszkańców i przechodniów, Lyttle został wyeksmitowany.

Po dokładnym zbadaniu mieszkania „człowieka-kreta”, odkryto w sumie 10 tuneli o długości do 18 m i głębokości do 6 m. Były wypełnione śmieciami, głównie złomem, który gromadził Lyttle. Jego zbiory ważyły aż 33 tony.

Teraz dom w Hockney znalazł nowych właścicieli. Budynek został sprzedany za 1,2 mln funtów parze brytyjskich artystów, Sue Webster i Tom Noble. Zdecydowali się urządzić tam dom z pracownią.

I chociaż wiele osób sugerowało im, żeby zburzyć dom i wybudować go od nowa, oni postanowili zachować jego niezwykły charakter. W rozmowie z „The Guardian” podkreślili, że podziwiają dorobek „człowieka-kreta” i nie zamierzają pozbyć się jego charakteru ze swojej posiadłości.

