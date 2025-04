Odkąd polski rząd potwierdził, że podpisał umowę na dostarczenie do Polski 45 mln dawek szczepionki na koronawirusa, politycy zachęcają do przyjmowania specyfiku. Ma być on darmowy i podawany dobrowolnie, jednak eksperci nie kryją, że im więcej osób zaszczepi się przeciwko COVID-19, tym szybciej uda nam się wygasić pandemię.

Podczas piątkowej konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski przyznał, że osoby, które przyjmą szczepionkę, będą mogły liczyć na benefity z tego tytułu.

Analizujemy w tej chwili różne warianty. Gdy pokażemy strategię, będą w niej zachęty. Osoby zaszczepione nie będą podlegać wybranym obostrzeniom. Na tę chwilę jeszcze nie podjęliśmy decyzji, które to będą wskazania - mówił minister

Brak maseczki dla osób po szczepieniu na koronawirusa?

Jak dowiedziała się Wirtualna Polska, jednym z udogodnień ma być zwolnienie osób po szczepieniu na COVID-19 z nakazu zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej. Nie jest to jednak informacja oficjalnie potwierdzona.

Zgodnie z doniesieniami portalu, miałoby to funkcjonować w następujący sposób: osoba zaszczepiona otrzyma od sanepidu dokument poświadczający przyjęcie zastrzyku, który będzie mogła okazywać podczas kontroli dotyczącej braku maseczki. Wówczas nie zostanie ukarana za brak osłony na ustach i nosie.

Oficjalnie plan rządu dotyczący tego, jak będą przebiegać szczepienia i jak „nagrodzone” zostaną osoby decydujące się na przyjęcie specyfiku, będą podane do publicznej wiadomości niebawem.

Jak będzie wyglądać szczepienie na koronawirusa w Polsce?

Rząd poinformował, że pierwsze szczepienia najprawdopodobniej zaczną się już w połowie stycznia. Informację o terminie osoby szczepienia chętni dostaną telefonicznie lub za pośrednictwem wiadomości SMS.

Żeby specyfik był skuteczny, każda osoba będzie musiała przyjąć dwie dawki szczepionki. Pierwsze efekty wpływu szczepień na epidemię będziemy mogli ocenić po mniej więcej 6 tyg. od podania pacjentom drugiej dawki, czyli w okolicach kwietnia-maja.

