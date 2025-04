W październiku i listopadzie sytuacja epidemiczna w kraju była wyjątkowo trudna. Niemal każdego dnia liczba nowych zakażeń wynosiła od 10 do 20 tys. W związku z tym częściowo wróciły obostrzenia sanitarne, które miały za zadanie opanowanie epidemii. Premier Mateusz Morawiecki podczas ostatniej konferencji prasowej przyznał, że działania te przyniosły zamierzony skutek.

Reklama

Premier Mateusz Morawiecki o spadku liczby zakażeń koronawirusem

Koniec listopada przyniósł optymistyczne wieści i dane. Liczba nowych zakażeń koronawirusem znacznie spadła i obecnie wynosi ok. 5-6 tys. dziennie. Zdaniem premiera jest to powód do radości i sygnał, że wygrywamy z epidemią.

I oto na dobry początek tygodnia oraz ostatniego, świątecznego miesiąca roku, nadeszły kolejne dobre wieści. Nasz hamulec bezpieczeństwa, czyli restrykcje, przynoszą zamierzony skutek - powiedział premier

Morawiecki przekonuje również, że stosowanie się w dalszym ciągu do panującego reżimu sanitarnego sprawi, że do czasu pojawienia się szczepionki, sytuacja w kraju będzie opanowana.

Dane nie kłamią. Proszę spojrzeć na wykres. Wygrywamy z epidemią! Liczba zakażeń spada! Do czasu otrzymania szczepionki stosujmy to, co po prostu działa. Dystans, dezynfekcję i maseczki. Kochani - wytrzymajmy! Cierpliwość, dyscyplina i solidarność opłacą się nam wszystkim. Razem zwyciężymy wirusa - podsumował polityk

Na dzień 30 listopada w Polsce potwierdzono ponad 991 tys. zakażeń koronawirusem. Z powodu choroby zmarło 17 tys. osób. Ogniska epidemii w dalszym ciągu pojawiają się głównie na Mazowszu i Śląsku. Eksperci prognozują jednak, że już na początku 2021 roku do Polski dotrze skuteczna szczepionka na koronawirusa i będziemy mieć szansę wygasić epidemię.

Reklama

Zobacz więcej wiadomości z Polski i ze świata:

Planujesz Wigilię w gronie większym niż 5 osób? Uważaj, możesz dostać nawet 30 tys. zł kary

Brakuje miejsc w kostnicach. "W ostateczności możemy stawiać namioty i trzymać ciała na powietrzu"

Masowe testy na koronawirusa w Polsce? Wytypowano województwa, które zostaną przebadane jako pierwsze

"Przekroczyliśmy próg narodowej kwarantanny". Czy statystki dotyczące zakażeń koronawirusem są zaniżone?