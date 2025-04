Od 9 listopada większość uczniów pozostaje na nauce zdalnej w domach. Jest to wynikiem gwałtownego skoku liczby nowych zakażeń koronawirusem, który miał miejsce na przełomie października i listopada. Wstępnie nauka stacjonarna została wstrzymana do 29 listopada. Okazuje się jednak, że dzieci wrócą do szkół dużo później.

Kiedy wróci nauka stacjonarna?

MEN poinformowało, że nauka zdalna poza pewnymi wyjątkami została wydłużona do 3 stycznia 2021 roku. Następnie uczniowie będą mogli odpocząć podczas dwutygodniowych ferii zimowych, których termin został ujednolicony dla całego kraju. Będą miały miejsce od 4 do 17 stycznia. Powrót do szkół ma się rozpocząć stopniowo w poniedziałek 18 stycznia.

Kiedy koniec semestru zimowego 2020/21?

Wielu uczniów i rodziców zastanawia się, jak będzie przebiegać wystawianie ocen i zakończenie pierwszego semestru. Tradycyjnie koniec półrocza zbiegał się z terminem ferii zimowych i różnił się w poszczególnych województwach.

W związku ze zmianą terminu ferii PAP zwróciła się do Ministerstwa Edukacji Narodowej z pytaniem, czy resort edukacji ma wytyczne dla szkół dotyczące terminu przeprowadzenia klasyfikacji.

W przepisach dotyczących organizacji roku szkolnego nie ma wskazanej wprost daty zakończenia tzw. semestru czy półrocza – wyjaśniła rzeczniczka prasowa MEN Anna Ostrowska

Rzeczniczka podkreśliła też, że kwestię wystawiania ocen półrocznych z poszczególnych przedmiotów reguluje status każdej ze szkół. Oficjalnie nie ustalono nigdy jednolitego terminu klasyfikacji półrocznej.

Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca, po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia. Termin ustalenia tych ocen, określa statut szkoły - wyjaśniła Anna Ostrowska

