Gościnią nowego odcinka podcastu "Perfekcyjnie NIEidealna", prowadzonego przez Michalinę Grzesiak, jest Szafiarka Dorka. Panie szczerze porozmawiały o tym, jak to z tą modą jest i dlaczego wciąż, zamiast dodawać nam pewności siebie, przyprawia nas o kompleksy. Czy da się zmienić styl po 50-tce? Czy "wiek vintage" nas ogranicza? Na te pytania także znajdziemy odpowiedź w nowym odcinku podcastu.

Szafiarka Dorka o metamorfozie po 50-tce - czy to możliwe?

Michalina Grzesiak przytoczyła słowa swojej gościni, którymi określiła ona kobiety w swoim wieku - "kobietami w wieku vintage". To piękne określenie, ale też moment życia, w którym mamy dwa wyjścia - myśleć, że moda już nie jest dla nas lub pokochać siebie w nowej wersji, właśnie w wersji vintage.

Trzeba postawić na siebie, stawiać granice, nie robić absolutnie wszystkiego, co ludzie od ciebie oczekują i chcą, bo to jest twoje życie, powtórek nie będzie - tłumaczy Szafiarka Dorka.

Następnie panie zaczęły się zastanawiać nad tym, jak namówić kobiety po 50-tce na to, aby nie bały się zmian. Szafiarka Dorka zaprasza na swój profil, gdzie dzieli się motywacjami i inspiracjami, bo to właśnie ona może być najlepszym przykładem dla kobiet w "wieku vintage", aby odważyły się bawić modą.

Jak ktoś w twoim wieku pokaże ci to, to bardziej trafia. Trudno sobie taką przemianę wyobrazić, bo każda zmiana jest trudna. Wywołać ją też jest trudno, bo trzeba tego samemu chcieć. (...) Ja zawsze powtarzam: daj sama sobie szansę. Ja ci mogę pokazać, że jest możliwość, ale to ty musisz z niej skorzystać - dodaje.

To niesamowita rozmowa, która inspiruje - nie tylko kobiety po 50-tce, ale też młodsze, które już teraz chcą zadbać o odpowiednio dobraną garderobę.

Szafiarka Dorka w nowym odcinku podcastu "Perfekcyjnie NIEidealna"

Nowy odcinek "Perfekcyjnie NIEidealnej" z Szafiarką Dorką jest już dostępny na naszym kanale w serwisie YouTube. To nie tylko rozmowa o modzie, ale przede wszystkim o byciu sobą, odwadze do zmian i eksperymentowania z własnym wizerunkiem. My na pewno będziemy wracać do niej po inspiracje i motywację.

