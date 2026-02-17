Szafiarka Dorka o tym, jak naprawdę wygląda świat mody. "Stylistki utrwalają nasze kompleksy"
Nową gościnią podcastu "Perfekcyjnie NIEidealna" jest Szafiarka Dorka - inspiracja wielu kobiet, która wyraźnie podkreśla, że moda ma nam sprawiać radość i niwelować kompleksy, a nie w nie wprawiać. Zobacz, co powiedziała w rozmowie z Michaliną Grzesiak.
Szafiarka Dorka to kobieta, którą w sieci pokochały setki tysięcy kobiet - za jej autentyczność, inspiracje, jakimi dzieli się z nami, a także luz, którego brakuje wielu innym influencerkom. Tym bardziej cieszy, że to właśnie ona jest gościnią kolejnego odcinka podcastu "Perfekcyjnie NIEidealna". W rozmowie z Michaliną Grzesiak opowiedziała m.in. o tym, że kobietom wmawia się podążanie za oczekiwaniami innych. To jednak nie koniec cennych spostrzeżeń naszej bohaterki.
Szafiarka Dorka o tym, dlaczego kobiety wciąż są niewidzialne
Michalina Grzesiak zapytała Szafiarkę Dorkę o to, czy inne influencerki i stylistki są zazdrosne o jej popularność i czy spotkała się z przykrymi komentarzami z ich strony. Gościni szczerze odpowiedziała, że nie, co jej zdaniem wynika z obawy przed konfrontacją.
Pokazuję to, jak jest. I że bardzo wiele stylistek wciska nam swoje kursy, utrwala nasze kompleksy i ciągle nam pokazuje, co jest nie tak z tobą i jak masz się ubierać, żeby zmniejszyć sobie biust i podkreślić szczupłą pęcinę, i one na tym robią pieniądze. Ja mówię, że to nie jest ważne, żebyś się cały czas wyszczuplała, a to nie jest ich kierunek
Takie podejście często przyprawia kobiety o jeszcze większe kompleksy. A moda to powinna być radość i możliwość podkreślenia własnej osobowości. Nawet jeśli stawiamy na szafę kapsułową, która opiera się na minimalizmie.
Chodzi o to, żeby ciuch, który zakładasz na siebie, pasował do ciebie mentalnie, żeby wyrażał twoją osobowość. (...) Każdy ma szafę kapsułową dopasowaną do miejsca w życiu, w którym jest. Inną szafę będzie miała matka małych dzieci, inną pani dyrektor, a jeszcze inną nauczycielka
Wciąż jednak za mało przykładamy wagę do elementów garderoby, co wynika nie z tego, że nie mamy na to ochoty, a z tego, że szkoda nam wydawać pieniądze na swój wygląd. I właśnie dlatego bywamy niewidzialne.
Kobiety są w dużej mierze niedoceniane, więc mają niskie poczucie własnej wartości, bo są niedoceniane w pracy, niedoceniane w domu. I cały czas im się wmawia, że nie mogą w siebie inwestować, że wydatek na siebie to są wyrzucone pieniądze
"Perfekcyjnie NIEidealna" z Szafiarką Dorką już na YouTubie
Podcast "Perfekcyjnie NIEidealna" prowadzi Michalina Grzesiak, a jej gościnie nigdy nie są przypadkowe. Rozmawia z nimi bowiem na różne istotne dla kobiet tematy, o których często zapominamy w codzienności. Moda jest jednym z nich. Odcinek z Szafiarką Dorką jest już dostępny na naszym kanale w serwisie YouTube.
Czytaj także:
- "Cały czas uważamy, że mamy prawo oceniać kobiety po wyglądzie". Marta Langwald w rozmowie z Michaliną Grzesiak
- „Nie wyrzucę, bo przyda się do chodzenia po domu”. Tak obniżasz poczucie własnej wartości
- Moda ma wspierać, nie stresować. Poznajcie Asię Przenicką-Malek, powergirl Instagrama i moją inspirację