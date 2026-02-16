Moda potrafi wyrazić więcej niż tysiąc słów. To ona sprawia, że robimy takie, a nie inne pierwsze wrażenie. Ona może przeważyć o tym, czy dostaniemy pracę, czy spodobamy się miłości naszego życia, a przede wszystkim - zapewnić nam poczucie własnej wartości. To, co zakładamy na siebie, jest w stanie dodać nam pewności siebie, a także opowiedzieć historię tego, na jakim etapie życia aktualnie jesteśmy. Szafiarka Dorka opowiedziała o tym wszystkim w rozmowie z Michaliną Grzesiak - w nowym odcinku podcastu "Perfekcyjnie NIEidealna".

Szafiarka Dorka: "Ubranie wyraża naszą osobowość"

Polki są coraz bardziej świadome swojego wyglądu oraz tego, jak się ubierać, ale wciąż brakuje nam w tym wszystkim pewności siebie. Stawiamy na bezpieczne opcje, prostotę, bojąc się eksperymentowania z modą.

Często ubrania się bagatelizuje, a ja cały czas powtarzam, że ubranie wyraża naszą osobowość i to, kim jesteśmy. Kobieta, która chodzi na czarno, mówi sobą, że jestem właśnie niewidzialna i nie patrzcie na mnie - twierdzi Szafiarka Dorka.

Wskazuje, że tym, co nas blokuje, z pewnością jest historia. Dawniej nie było takiej dostępności do inspiracji, możliwości zakupu nowych, modnych elementów garderoby, dostępu do krawcowych. Dziś to się zmieniło, ale Polki wciąz mają w głowie tamte czasy.

Rola społeczna kobiety. Myślę, że to jest to nagłębsze dno, w którym tkwimy my i nasze głowy, że ta rola społeczna nasza - matki Polki zajmującej się domem, dziećmi, która zawsze musi być sexy, zawsze musi być hot i zawsze musi być młoda, chuda i wysoka - my nie potrafimy patrzeć na ubrania w innym kontekście, przez inny pryzmat.

Szafiarka Dorka wskazuje też, że programy, które dotyczą metamorfoz, metamorfozy w internecie, mogą wprawiać kobiety w komplesy. Kazanie bohaterkom stanąć przed lustrem i wymienianie ich wad nie wpływa bowiem korzystnie na pozytywne postrzeganie samej siebie i swojego wyglądu.

Cały czas nam się wmawia, że to jest w naszym interesie i że musimy być zgodne z oczekiwaniami innych. Że my musimy być jakieś, my musimy być kobiece, musimy być przygotowane do tej roli, którą nam się narzuca w społeczeństwie. I my nie potrafimy się wyzwolić z tego myślenia.

Nasza bohaterka na własnym przykładzie opowiedziała Michalinie Grzesiak o tych "oczekiwaniach innych". Podkreśliła, że regularnie spotyka się z komentarzami, że jej stylizacje nie wyglądają "kobieco". Tylko właśnie - pytanie, co oznacza kobieco. Nad tym panie zastanawiają się w nowym odcinku podcastu "Perfekcyjnie NIEidealna".

"Perfekcyjnie NIEidealna": Szafiarka Dorka w rozmowie z Michaliną Grzesiak

Nowy odcinek podcastu "Perfekcyjnie NIEidealna" z Szafiarką Dorką jest już dostęny na naszym kanale w serwisie YouTube. To baza informacji nie tylko dotycząca tego, jak budować stylizacje, ale przede wszystkim tego, jak podchodzić do swojego ciała i elementów garderoby, które posiadamy. Bo moda potrafi powiedzieć o nas więcej niż tysiąc słów, a przede wszystkim jest dla nas - nie my dla niej.

