20 marca wprowadzono w Polsce stan epidemii. Pandemia koronawirusa cały czas trwa, a codziennie notuje się kilkaset nowych przypadków. To spowodowało, że we wrześniu wdroży się nowy plan walki z COVID-19.

Lekarze rodzinni z większą liczbą uprawnień

Osierocone przez Łukasza Szumowskiego Ministerstwo Zdrowia przygotowało plan na walkę z koronawirusem, który ma pomóc sprawnie przejść przez potencjalną drugą falę zachorowań. Co się zmieni?

Dość kaleko funkcjonująca służba zdrowia, która wciąż zmuszona jest do kontaktowania się z pacjentami głównie telefonicznie, od września ma mieć rozszerzony zakres działań. Jak podaje RMF FM Lekarze rodzinni POZ będą mogli w ramach teleporady wysyłać pacjentów na test w kierunku COVID-19 - wcześniej mogli zebrać jedynie wywiad i skierować pacjenta z podejrzeniem zarażenia koronawirusem do szpitala.

Wywiad z osobą skarżącą się na dolegliwości będzie punktowany i gdy pojawią się pewne pozycje, pacjent będzie kierowany z automatu na test. Gdzie? Do szpitala powiatowego - tu też szykuje się zmiana. Oddział dla zakażonych koronawirusem ma być w każdym szpitalu powiatowym.

Liczba zachorowań na COVID-19 w Polsce

Na dzień 19 sierpnia 2020 w Polsce zostało potwierdzonych 57 875 przypadków zachorowań, a liczba ta będzie zapewne rosnąć z dnia na dzień. Jednym z powodów może być powrót dzieci do szkół 1 września oraz rosnąca liczba przyjęć weselnych - po jednym sierpniowym weekendzie weselnym skierowano 600 osób na kwarantannę. To nie tylko ryzyko, lecz także koszty, bo osoby objęte przymusową kwarantanną są nadzorowane przez policję i służby państwowe - a wszystko to za pieniądze podatników.

Krzywa zachorowań rośnie, więc trzeba przygotować się na dyskusje o szczepionce, której cena może być zbyt wysoka dla wielu Polaków i nie zdecydują się oni na jej zakup. Czas pokaże, czy proponowane zmiany w resorcie zdrowia przyczynią się do sprawniejszego diagnozowania i później leczenia chorych na COVID-19.

