Nie da się ukryć, że internet jest prawdziwą skarbnicą wiedzy - także jeśli chodzi o utrzymywanie i pielęgnację roślin doniczkowych. Spotyka się tu wielu ekspertów lub też nie, którzy wzajemnie wymieniają się doświadczeniem i chętnie dzielą się nim z tymi, którzy go nie mają. Niestety, jak to bywa w każdej dziedzinie, nie brakuje tu także pseudoekspertów przekonanych o własnej nieomylności. Skutkuje to właśnie takimi - nomen omen - kwiatkami, jak ten...

Reklama

Wszyscy, którzy spędzili już trochę czasu z roślinami wiedzą, że chociaż uważa się to za najłatwiejszą czynność, błędy przy podlewaniu roślin są niezwykle częste. Zwykle da się je szybko naprawić - oczywiście jeśli nie słuchamy złotych rad państwa mądralińskich, którzy polecają triki niemające prawa bytu. Takie jak na przykład podlewanie za pomocą... kostek lodu.

Kostki lodu do podlewania roślin? To naprawdę zły pomysł

Same chętnie śledzimy nowe triki i porady dotyczące roślin doniczkowych, a niektóre z nich, takie jak na przykład wkładanie różowego kwarcu do doniczki pomogły nam uratować niektóre z naszych kwiatów. Podlewanie za pomocą kostek lodu jest jednak jednym z tych sposobów, które zamiast uczynić roślinę szczęśliwą, mogą ją zabić - lub przynajmniej pogorszyć jej stan.

Według "ekspertów" ten sposób ma zminimalizować ryzyko przelania i dostarczyć idealną ilość wody, przy okazji chroniąc podłogę dookoła przed bałaganem. No i dobrze, nie da się ukryć, że stopniowe podlewanie służy roślinom, jednak nie można powiedzieć tego na pewno o niskiej temperaturze, która w tym przypadku się z nim wiąże.

Taki nagły szok dla rośliny nigdy nie jest dobry. Wyobraź sobie, że nagle musisz wejść boso do lodowatej wody - nic przyjemnego, prawda? Gwarantujemy, że twoje kwiaty będą miały podobne odczucia.

Wiele roślin doniczkowych jest bardzo wrażliwa na nagłe zmiany temperatur. Mogą doprowadzić do zamierania korzeni, żółknięcia liści, a nawet ich utraty. Jeśli nie jesteś pewna co do ilości wody, której potrzebują twoje rośliny, naucz się rozpoznawać, jak kwiaty pokazują, że potrzebują podlewania. Będzie to dla nich dużo zdrowsze i na pewno bezpieczniejsze.

Reklama

Czytaj także:

3 sposoby na zapewnienie roślinom wody podczas dłuższej nieobecności w domu. Kwiaty ci za to podziękują

Nie masz ręki do roślin? 5 sposobów, dzięki którym ją wyrobisz

Czy zastanawiałaś się kiedyś, jak rośliny... brzmią? Efekty tego doświadczenia zachwycają i zaskakują